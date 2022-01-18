Сергей Цивилев: Кузбасс активно готовится к международным играм «Дети Азии»

Делегация во главе с президентом Международного комитета игр «Дети Азии» Владимиром Максимовым проинспектировала Губернский центр по горнолыжному спорту и сноуборду, места проживания и питания участников игр. По итогам визита были утверждены виды спорта, которые войдут в программу соревнований.

«Кузбасс активно готовится принять спортивные игры “Дети Азии”. Мы уже построили и продолжаем возводить спортивные объекты, которые могут принять соревнования мирового уровня. Кроме того, чтобы обеспечить комфортные условия для участников и гостей, планируем достроить новый терминал новокузнецкого аэропорта имени Бориса Валентиновича Волынова. Уверен, эти уникальные международные соревнования для ребят будут организованы достойно и повысят уровень спортивной культуры в регионе», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся в Кузбассе в феврале 2023 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 28 команд из 20 стран Азии.

В программу зимних игр «Дети Азии» входят 6 обязательных видов спорта: лыжные гонки, конькобежный спорт (дисциплина шорт-трек), хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание на коньках. По инициативе Кузбасса в программу впервые войдут керлинг и прыжки на лыжах с трамплина. Дополнительными видами спорта определены волейбол на снегу, фристайл (ски-кросс), конькобежный спорт (скоростной бег).

Также были утверждены площадки для проведения соревнований. Ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерове станет площадкой для керлинга и конькобежного спорта; на базе СК «УК ИНВЕСТ ФИНАНС» (ранее ФОК «Локомотив») в Кемерове пройдут лыжные гонки; спортивно-туристический центр «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» Таштагольского района – сноуборд и фристайл; ледовая арена Дворца спорта кузнецких металлургов Новокузнецка – хоккей, фигурное катание; Центр зимних видов спорта Междуреченска – горнолыжный спорт и прыжки на лыжах с трамплина.