В наступившем году увеличился размер многих региональных и федеральных социальных выплат.

Так, до 11 704 рублей увеличились размеры ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей. Они предоставляются семьям до достижения ребенком (детьми) возраста трех лет при условии, если среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения – 25 102 рублей.

Увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Их размер в зависимости от уровня дохода семьи составит 5 852 рублей, 8 778 рублей, 11 704 рублей на каждого ребенка указанного возраста. Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи: он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. С 2022 года при назначении выплат будет учитываться также наличие у семьи маломерных водных судов, самоходных машин (тракторов, сельскохозяйственных машин, внедорожных автомототранспортных средств и других видов техники).

С 1 января проиндексировано пособие на ребенка. Оно предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения в Кузбассе на каждого совместно проживающего ребенка. Независимо от дохода семьи выплачивается пособие на ребенка-инвалида.

Продлевается действие ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей и областного материнского (семейного) капитала в отношении детей, рожденных по 31 декабря 2024 года (ранее данные меры социальной поддержки предоставлялись в отношении детей, рожденных по 31 декабря 2021 года).

Подать заявление на поддержку можно непосредственно в орган социальной защиты населения по месту жительства либо через МФЦ.

Кроме того, назначать производить выплаты нуждающимся кузбассовцам продолжит Пенсионный Фонд России (ПФР). В Кузбассе выплата семьям с одним родителем составит 5 852 рубля в месяц на каждого ребенка (50 % от прожиточного минимума ребенка в регионе), а выплата беременной женщине – 6 275 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе).

Важно, что с 1 января 2022 года ряд мер социальной поддержки будут предоставлять не органы социальной защиты населения, а Пенсионный Фонд России (ПФР). Это касается неработающих граждан, имеющих детей; лиц, подвергшихся воздействию радиации; инвалидов, получающих компенсацию по договору ОСАГО; а также военнослужащих и членов их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР. Выплаты в ПФР переведены автоматически. Если право на их получение возникло с 2022 года, оформить их можно, записавшись на прием через сайт ПФР. Подробную информацию можно узнать на сайте ведомства.

Напомним, величина прожиточного минимума на 2022 год в целом на душу населения составляет 11 515 рублей, для трудоспособного населения – 12 551 рубль, для пенсионеров – 9 903 рубля, для детей – 11 704 рубля.