Специалисты регионального Минздрава составили план действий по подготовке к пятой волне ковида. Случаев заражения «омикроном» еще не выявлено, но новый штамм приближается к Кузбассу. Параллельно распространяется и штамм «дельта». Арина Мерлова побывала в «красной зоне». О коронавирусе из первых уст – в нашем следующем материале.

Перед тем как зайти в «красную зону», необходимо переодеться: специальный комбинезон, бахилы, тапочки, респиратор, очки. Врачи находятся в этом по 6 часов в сутки.

В дни дежурства, естественно, больше. Но медики уже привыкли. Говорят, в рабочей суете на такие мелочи меньше всего обращаешь внимание. Сейчас в «красной зоне» Кемеровской районной больницы получают лечение больше 20 пациентов. Несколько осмотров в день. Бесконечные капельницы, уколы, десятки таблеток. К сожалению, спасти получается не всех.

Не верил в коронавирус и Александр Ефремов. В начале января поступил в ковидарий с почти 70-процентным поражением лёгких. Температура под 40 градусов, которая не сбивалась никакими медикаментами, давление, кашель. Помогла кислородная поддержка.

Этому предстоит научиться и Нине Корт. Её спасли врачи. Но до сих пор пациентка находится в реанимации на ИВЛ.

У аппарата искусственной вентиляции легких несколько режимов работы. Не всегда достаточно только кислородной маски. В таком случае медики вводят в трахею больного специальную трубку.

Большинство пациентов, особенно тяжелых, не были привиты. После перенесенного ковида они, как правило, меняют свое отношение к вакцинации. Например, Александр Ефремов говорит, как только организм окрепнет, запишется на процедуру – жизнь дороже.

Автор: Арина Мерлова