Тема, которая волнует кемеровчан – выкуп домов частного сектора в Центральном и Заводском районах. По каким критериям оценивают имущество и когда жильцы отметят новоселье? Что известно по этому поводу на данный момент – в репортаже Анастасии Подоляко.

На улице Гагарина и нескольких соседних под выкуп попадают 400 участков. Планируется, что через несколько лет вокруг Знаменского собора появятся современные микрорайоны со всей инфраструктурой. Власти пообещали: каждой семье адресно помогут приобрести новое жилье.

На улице Гагарина живёт Геннадий Чернов. Он одним из первых получит на руки денежную компенсацию. Его имущество уже описали оценщики. Они осматривают приусадебные участки и все постройки на нём. Обязательно – в светлое время суток, чтобы максимально точно оценить состояние и все параметры.

Общая же сумма компенсации зависит от выкупной стоимости недвижимости. Сейчас, в среднем, она колеблется в районе 60–70 тыс. рублей за 1 кв. м.

Оценку уже прошли около 150 участков. В дальнейшем по каждому отчёту будет проведена экспертиза. Сумму возмещения за имущество включат в соглашение. Также в документе будут прописаны сроки перечисления денег. В среднем, это занимает до 3 месяцев.

Не все дома, которые попадают под снос, планируется выкупать в этом году. Уточнить информацию жители могут в общественной приёмной, которая работает по адресу: ул. 9 января, 12. Получить консультацию можно в порядке живой очереди. Здесь же специалисты принимают документы, необходимые для заключения сделки.

Часть домов в этих районах города – бараки, жильцы которых ждали расселения с советских времен. Страдает и коммуникация: износ трамвайного полотна приближается к 100%. Из-за отсутствия инженерных сетей, канализации, стационарного теплоснабжения было сложно найти застройщика. Сейчас он определён и планируется, что приступит к работе в 2023 году.

Автор: Анастасия Подоляко