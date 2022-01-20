Министерство образования Кузбасса подводит итоги работы за 2021 год

В прошлом году в регионе активно продолжилась реализация национальных проектов «Демография» и «Образование», строительство и ремонт учебных заведений, а также прошли крупные образовательные мероприятия.

«Качественное современное образование – важнейшее направление нашей работы. Для этого мы строим новые школы и детские сады, создаем образовательные пространства, активно поддерживаем федеральные проекты для развития педагогического мастерства и профессиональные конкурсы, при этом не забываем об истории шахтерского края. В 2021 году на электронной платформе “Учи.ру” провели всероссийскую олимпиаду “Кузбасс-300”, а также туристско-краеведческую эстафету “По следам экспедиции Петра Чихачева”», – отметил Сергей Цивилев.

Масштабными мероприятиями 2021 года стали II Международный женский форум с участием главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, на площадках которого обсудили профессиональное образование в промышленном регионе и роль женщин в науке, и I Всероссийский форум «Вектор детства» в рамках реализации программы «Десятилетие детства».

Также Кузбасс стал площадкой проведения масштабной международной конференции по новым технологиям в образовании EDCRUNCH KUZBASS. Его участниками стали свыше 2 тыс. человек, в том числе более 100 спикеров. В ходе конференции было подписано соглашение о сотрудничестве с платформой «Сферум», награждены победители и призеры областных этапов всероссийских конкурсов педагогического мастерства, а также начал формироваться состав Совета по развитию педобразования.

В прошлом году продолжалась реализация нацпроектов. Так, благодаря нацпроекту «Демография» в новые современные детские сады пошли малыши Кемерова, Киселевска и Осинников, Кемеровского муниципального округа. По нацпроекту «Образование» построены три школы – в Тайге, Кемерове и Новокузнецком районе на 1 158 мест, открыты 70 образовательных центров «Точка роста», в которых более 40 тыс. школьников углубленно изучают химию, физику и биологию. В Междуреченске для 2 тыс. детей создан первый школьный «Кванториум». 166 школ оборудованы ноутбуками, интерактивными досками и принтерами.

По инициативе губернатора запущен областной проект «Кузбасская спортивная школьная лига». В 11 видах спорта приняли участие более 140 тыс. школьников.

Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» в регионе создано более 28 тыс. новых мест в кружках и секциях дополнительного образования. Опыт Кузбасса в этом направлении признан одним из лучших в России.

На базе 7 профессиональных образовательных организаций были открыты 28 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, что позволило студентам техникумов и колледжей осваивать специальности на качественно новом уровне.

В Кемерове и Новокузнецке были открыты пространства для коллективной работы «Точка кипения». В 2021 году в Кузбассе открыли центр непрерывного повышения педагогического мастерства. Около 1 000 педагогов прошли обучение по 9 направлениям в рамках федеральной программы «Школа современного учителя».

По губернаторской программе «Моя новая школа» в регионе капитально отремонтированы и полностью оснащены 11 школ. Запущен проект «Мой новый детский сад», который предусматривает полное обновление дошкольных учреждений. В 2022 году по программе отремонтируют 6 детских садов. Кроме того, по федеральной программе «Развития образования» будут отремонтированы школы № 30 и № 37 в Новокузнецке, начнется ремонт в школах Анжеро-Судженска и в Топках. Также планируется построить 4 новые школы по нацпроекту «Образование» и 11 детских садов по нацпроекту «Демография» для более 5,5 тыс. школьников и малышей.

По проекту «Цифровая образовательная среда» будет приобретено компьютерное оборудование в 99 школ. Появится центр цифрового образования IT-куб. В рамках проекта «Молодые профессионалы» будут оснащены 12 мастерских на базе 6 профессиональных образовательных организаций Кемерова, Кемеровского муниципального округа, Новокузнецка, Прокопьевска и Юрги.

Кроме того, Кузбасс войдет в перечень пилотных регионов по реализации федпроекта «Профессионалитет» в двух отраслях: металлургической и железнодорожной. Базовыми образовательными организациями определены Кузнецкий индустриальный техникум и Тайгинский институт железнодорожного транспорта. На реализацию проекта этим учреждениям будет выделено по 100 млн рублей из средств федерального бюджета.