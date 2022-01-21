Всего на обеспечение противопожарных служб Кузбасса направлено более 39 млн рублей. В том числе для оснащения современной техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой в 2021 году заключено 84 государственных контракта и 98 договоров на общую сумму более 18 млн рублей.

«От работы противопожарной службы зачастую зависит жизнь и здоровье людей. Поэтому оснащению и обеспечению работы бойцов в регионе уделяется особое внимание», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В настоящее время в состав областной противопожарной службы Кузбасса входят 18 пожарных частей – 450 человек.

Как сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса Петр Яцухно, оборудование поступает в рамках государственной программы «Предупреждение ликвидации ЧС на территории Кемеровской области – Кузбасса на 2017–2024 годы». На ее средства приобретено 40 дыхательных аппаратов для газодымозащитной службы, более 120 комплектов боевой одежды пожарного.

Неоценимую помощь в предупреждении и ликвидации пожаров оказывают подразделения добровольной пожарной охраны. На территории Кузбасса действует 1602 таких формирования с общей численностью 22 480 человек. В прошлом году для них приобретен автомобиль УАЗ, 36 комплектов боевой одежды пожарного, 24 комплекта спецодежды, 180 ранцевых (лесных) огнетушителей. Всего в прошлом году на поддержку и оснащение подразделений добровольной пожарной охраны Кузбасса выделено свыше 21 млн рублей.

Кроме того, для пожарных добровольцев в регионе установлены дополнительные меры социальной защиты и экономической поддержки. Среди них – преимущественное право при приеме на работу в противопожарную службу региона, бесплатное обучение пожарных добровольцев, полное медицинское страхование.

В этом году добровольцы предупредили возникновение пожаров вблизи 569 сельских населенных пунктов, где проживает более 210 тыс. человек, приняли участие в тушении 559 пожаров, из которых 88 ликвидировали самостоятельно.

На оснащение противопожарной службы Кузбасса с 2022 года в программу внесены изменения, которые позволят приобретать по 2 пожарных автомобиля в год.