В заседании Совета по повышению уровня промышленной безопасности на угольных и горнорудных предприятиях при губернаторе Кузбасса участвовали представители трудовых коллективов угольных компаний, руководители профсоюзов и федеральных надзорных органов.

«Все заинтересованы в том, чтобы работа на производстве была абсолютно безопасной. Для этого необходимо объединить усилия всех участников процесса – и руководителей, и работников, и профсоюзов, и надзорных органов. Важно помнить, что жизнь и здоровье – главные ценности, и работая в таких сложных условиях, каждый человек отвечает не только за себя, но и за своих товарищей, работающих рядом. А профсоюз обязан защищать интересы горняков и отстаивать их право на безопасную работу», – отметил заместитель губернатора Андрей Панов.

Он также подчеркнул, что задача Совета – аккумулировать лучший опыт в сфере промышленной безопасности, а также обеспечивать максимальную открытость информации. «Если у кого-то из членов Совета, представляющих трудовые коллективы, есть сведения о случаях нарушения норм промышленной безопасности или о сложившейся опасной ситуации, то здесь есть возможность рассказать об этом, чтобы оперативно решить проблему во избежание аварий и инцидентов», – сказал замгубернатора.

Как отметил в своем выступлении председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко, сохранение жизни и здоровья работников всегда было приоритетом. Для профсоюзного контроля создана техническая инспекция труда профсоюзов. На предприятиях, где есть первичные профсоюзные организации, выбраны 650 уполномоченных по охране труда. В минувшем году они провели 120 проверок соблюдения законодательства по охране труда, выявили около 800 нарушений. По оценке лидера независимых профсоюзов, большинство работодателей принимают меры по их устранению. Но конструктивный диалог получается, к сожалению, не всегда. Есть отдельные предприятия, где руководство не только не поддерживает профсоюзы, но и всячески препятствует их работе.

Как отметил в своем выступлении Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов, есть все необходимые документы и инструкции, неукоснительное соблюдение которых позволяет работать безопасно. Однако с их соблюдением иногда возникают проблемы. В 2021 году специалисты прокуратуры провели 100 проверок, выявили более 200 нарушений, 1200 человек привлечены к ответственности, 9 отстранены от занимаемых должностей.

Члены совета предложили повысить эффективность работы уполномоченных профсоюза по охране труда и выстроить взаимодействие так, чтобы результаты проверок доводились непосредственно до руководства угольных предприятий, а также отметили необходимость ежегодно проводить с горняками обучение по охране труда и тренировки с использованием самоспасателей.