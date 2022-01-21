21 января на 77-м году ушел из жизни доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, академик Кузбасского регионального отделения Российской экологической академии и Академии горных наук, Герой Кузбасса, Почетный гражданин Кемеровской области Валентин Петрович Мазикин.

Губернатор Сергей Цивилев выразил соболезнования его родным и близким.

Валентин Петрович родился 17 декабря 1945 года в Промышленновском районе Кемеровской области. После окончания Кузбасского политехнического института в 1970 году около трех десятилетий трудился в угольной отрасли. Прошел путь от горного мастера до генерального директора ОАО «Угольная компания «Ленинскуголь». В августе 1998 года он как высококвалифицированный специалист и опытный организатор был назначен заместителем губернатора Кемеровской области по угольной промышленности, а в 2001 году – первым заместителем губернатора.

Будучи грамотным и талантливым руководителем, обладающим доверием кузбассовцев, сочетал в себе высокопрофессиональные и истинные человеческие качества. Валентин Петрович всегда принимал продуманные и квалифицированные решения. Под его руководством разработана и реализована программа вывода из кризиса угольной отрасли и снижения социальной напряженности. На протяжении 15 лет он эффективно трудился на благо жителей, внес большой вклад в повышение качества жизни кузбассовцев.

За достигнутые успехи в труде В.П. Мазикин награжден орденами Почёта, Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, областными медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» всех трех степеней, «За служение Кузбассу», почетным знаком «Золотой знак «Кузбасс», юбилейными медалями и почетными грамотами.

Благодаря мудрости, доброте и отзывчивости Валентин Петрович всегда пользовался уважением. Его организаторский талант и неравнодушие высоко ценились на кузбасской земле.

Светлая память о Валентине Петровиче Мазикине навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, уважал и работал с ним, кому он был дорог.