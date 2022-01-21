Обратились – получили

В прошлом году во время личных приемов кузбассовцы обращались к губернатору с самыми разными вопросами – от переселения из ветхого жилья и благоустройства дворов до организации сельских спортивных игр и подсобного хозяйства.

«Мелких и неважных проблем, с которыми к нам приходят жители региона, быть не может. Если какой-то вопрос волнует людей, он должен быть рассмотрен самым детальным образом и отработан максимально быстро и эффективно. Внимание к обращениям кузбассовцев позволяет нам видеть “болевые” и проблемные точки, общими усилиями делать Кузбасс комфортнее для жизни», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Так, врач из Киселевска Александра Волкова посетовала губернатору, что рентгеновская установка в детской городской больнице пришла в негодность. По словам женщины, в 2020 году рентген-кабинет 26 раз останавливал работу из-за неисправности техники. Осенью 2021 года в больнице установили новый цифровой аппарат, на котором уже проведено 3 744 обследования.

Компьютерный томограф последнего поколения установлен в Беловской горбольнице № 1. С просьбой о содействии в приобретении медтехники к Сергею Цивилеву обращалась Надежда Двойнишникова. Новый аппарат позволит врачам первично-сосудистого отделения проводить исследования сердца и головного мозга, в том числе КТ-ангиографии. Прежде такие виды диагностики для беловских пациентов были недоступны.

После личного приема губернатора топкинец Анатолий Бибиков справил долгожданное новоселье. Мужчина переехал в благоустроенную квартиру из аварийного барака, в котором зимой было холодно несмотря на то, что печь топилась сутками. «Окно открываем даже, чтобы проветрить. Тепло. Ремонт хороший, завез мебель, уже обжился. Расположение дома очень нравится, все в шаговой доступности. Тут рядом остановка, чтобы на работу ездить, магазины, торговый центр», – делится впечатлениями новосел.

Новокузнечанка Антонида Бойко обратилась к губернатору не с личной просьбой. Она попросила приобрести специализированный автомобиль для перевозки маломобильных пассажиров. В Новоильинском районе проживает 5400 инвалидов, им регулярно нужно посещать узкопрофильных специалистов, работающих в поликлиниках и больницах центрального района города. Для этих целей при содействии Сергея Цивилева приобретена «газель», в которой одновременно могут ехать девять человек с ОВЗ. Благодаря новому транспорту пассажиры социального такси получили возможность посещать культурно-массовые мероприятия, бывать на экскурсиях.

Житель Прокопьевского округа Станислав Плотников обратился к Сергею Цивилеву с просьбой оказать содействие в проведении традиционных Всекузбасских сельских спортивных игр. Станислав рассказал, что сам является двукратным победителем этих соревнований на всероссийском уровне в составе сборной Кузбасса, и что этот праздник спорта стал важным для сельской молодежи всего региона. На проведение летних сельских игр по распоряжению Сергея Цивилева из средств областного бюджета было выделено 599,4 тысячи рублей.

По просьбе Яны Макеевой из деревни Камышная Кемеровского муниципального округа сделали тротуар до остановки общественного транспорта. На личном приеме губернатора весной 2021 года женщина посетовала, что ежедневно ей и всем жителям деревни, в том числе детям и пенсионерам, приходится идти прямо по оживленной автомагистрали. В июне тротуар был сделан. Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Безопаснее и комфортнее стало и во дворе по проспекту Октябрьский, 103 в Кемерове. Там по просьбе пенсионера Николая Рябикова, которую он озвучил на личном приеме у губернатора, провели капитальный ремонт двора. Полностью заменили асфальт, сделали тротуары, восстановили газон, установили скамейки и урны.

Татьяна Бубанова из Верх-Чебулы обращалась к Сергею Цивилеву за помощью в организации подсобного хозяйства. В апреле 2021 года семья получила государственную социальную помощь в сумме 68124 рублей. На эти средства приобретено три молодых бычка и корма. «Иметь свое хозяйство – труд не из легких, но телята, они ведь как дети, у каждого из моих “малышей” – свой характер, и я стараюсь заботиться о них так, чтобы были сыты и здоровы. Такой труд не в тягость, а в радость», – говорит Татьяна Бубанова.