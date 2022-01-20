Библиотека Кузбасса для детей и молодежи объявила о проведении 6-ой общероссийской акции. Она посвящена Международному дню книгодарения. В этом году подарки получат читатели с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, их ждёт мастер-класс от собак-терапевтов. Подробнее об этом расскажет Елизавета Матико.

Золотистый ретривер Ума уже несколько лет «работает» врачом. Она и ещё несколько собак помогают детям с ограниченными возможностями здоровья улучшать функции опорно-двигательного аппарата и эмоциональное состояние в службе лечебной педагогики.

Паша занимается с Умой с 2016 года. Учится общаться с собакой: отдавать команды и гулять. А еще играть. Только в этом случае Ума для него больше тренер, чем друг: испытывает Пашу на прочность – тянет зубами подушки из-под ног и выдёргивает мягкий валик из рук. Специалисты признаются: практика канистерапии – эффективный способ для ребёнка в игре укрепить свой организм.

Стать таким тренером для ребенка с ограниченными возможностями здоровья может далеко не каждое животное. Чаще всего для этого подходит восьмая группа собак – ретриверы. Но бывали и случаи, когда канистерапевтом становился питбуль. Главное, чтобы у таких врачей не проявлялась агрессия. Ни в сторону людей, ни в сторону предметов. Полина воспитывала колли по кличке Абель самостоятельно с младенчества. Увидела объявление о наборе и пришла сдавать экзамены. Теперь Бэля – такой же врач, как и Ума.

В этом году все специалисты Службы лечебной педагогики станут амбассадорами акции Кузбасской библиотеки детей и молодежи. 24 января здесь состоится открытое занятие для особенных юных читателей.

Уже 14 февраля состоится торжественное вручение собранных книг. За 10 дней акции в библиотеке уже набралось 3 коробки – около 100 экземпляров различной литературы. Присоединиться к мероприятию может любой желающий. Достаточно выбрать книгу из домашней библиотеки или купить и принести по адресу: улица Арочная, 21 а.

Автор: Елизавета Матико