В Кузбассе прошел фестиваль российских ценностей «Матрешка»

Кемеровский госуниверситет организовал для своих иностранных студентов фестиваль «Матрешка». Его цель – наладить межкультурный диалог и познакомить студентов из других стран с духовно-нравственными ориентирами россиян.

– В нашем вузе действует отдельная программа воспитательной работы для иностранных студентов, которая включает в себя различные мероприятия. Фестиваль российских ценностей «Матрешка» является началом недели молодежи КемГУ. Иностранные студенты могут познакомиться с российскими традиционными ценностями. Мы надеемся, что они почувствуют что-то схожее со своей культурой, станут активными участниками студенческих объединений», — отметил начальник Управления молодежной политики КемГУ Данила Елшин.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в рамках фестиваля были организованы различные интерактивные тематические площадки. В их числе Российский Красный Крест, Российские студотряды, Движение Первых, Российское общество «Знание», проект «Твой Ход», Центр ГТО. Участников «Матрешки» поучаствовали в народных играх, познакомились с традиционными ремеслами, с русской кухней, музыкой, костюмами и обрядами.

Фото: пресс-служба АПК