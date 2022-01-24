О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе на аппаратном совещании рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

«Можно сказать, что в соответствии с нашими прогнозами в течение недели количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось практически в 2 раза, около 30 % из них – дети. На выходных в Кузбасс поступило почти 2 000 доз детской вакцины “Спутник М”, которую можно ставить подросткам в возрасте от 12 лет. Подчеркиваю: никакой обязательной вакцинации подростков нет, прививки будут ставить только на добровольной основе», – отметил Алексей Цигельник.

В регионе вакцинировано 1 118 613 человек (67,7 % от подлежащих вакцинации). Ревакцинацию прошел 228 231 человек. Как подчеркнул Алексей Цигельник, темпы значительно возросли: за прошедшую неделю повторно прививку поставили 34 133 человека.

Вакцинировано уже 53,5 % подлежащих вакцинации людей старше 60 лет – 293 865 человек прошли вакцинацию один раз, ревакцинировались 112 223 представителя старшего поколения.

Коечный фонд занят на 78 %: из 1827 развернутых в перепрофилированных стационарах занято 1 430 коек, свободно 22 %. Алексей Цигельник рассказал, что пока не отмечено увеличения нагрузки на службы скорой помощи, в стационарах ситуация также пока достаточно стабильная. Однако при ухудшении эпидобстановки будут введены меры, разработанные штабом по охране здоровья населения для усиления работы первичного звена здравоохранения. Медорганизации Кузбасса будут переведены в экстренный режим работы, увеличат количество врачей, фельдшеров, выездных бригад поликлиник и бригад скорой медицинской помощи, а также сотрудников колл-центров, регистратур, телефонных линий.