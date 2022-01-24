За 10 месяцев 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, средняя зарплата в Кузбассе увеличилась на 9,6 %. Сейчас по величине оплаты труда регион занимает 4-е место среди субъектов СФО.

«В прошлом году были проиндексированы зарплаты на многих предприятиях реального сектора экономики Кузбасса. Тот уровень, который сейчас есть, недостаточен, нужно продолжить работу по увеличению размера оплаты труда и в наступившем году. Резервы у промышленности есть. Надо активнее внедрять бережливые технологии. Большие перспективы для создания высокооплачиваемых рабочих мест есть в городах со статусом ТОСЭР (Новокузнецк, Прокопьевск, Юрга, Анжеро-Судженск) и особой экономической зоне “Кузбасс”. Нужно развивать там производство, привлекать новых резидентов», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Также глава региона поддержал инициативу Гурьевского округа, где 2022 год объявлен Годом занятости. В муниципалитете разработали специальную комплексную программу и план мероприятий по снижению безработицы и обеспечению предприятий квалифицированными кадрами. Этот опыт решено распространить на весь Кузбасс, все главы должны присоединиться к работе.

По информации министра труда и занятости населения Кузбасса Алексея Гришина, в 2021 году в службу занятости с целью поиска работы обратились более 100 тыс. кузбассовцев, 60,9 тыс. из них трудоустроились. На сегодняшний день в регионе состоят на учете 11,3 тыс. безработных, в банке вакансий – 42,2 тыс. рабочих мест (более 6 тыс. из них – высокооплачиваемые). Дефицит кадров отмечается во всех отраслях.

В Кузбассе один из самых низких уровней безработицы – второе место в СФО, а по уровню регистрируемой безработицы – на 3-м месте в РФ (показатели улучшены на несколько позиций).

«Динамичное снижение уровня безработицы стало итогом мероприятий, реализованных в рамках государственной программы “Содействие занятости населения Кузбасса”. Более 60 тыс. граждан трудоустроено, более 87 тыс. человек получили услуги по профессиональной ориентации, почти 32 тыс. безработных – по социальной адаптации или психологической поддержке, почти 5,5 тыс. кузбассовцев прошли профобучение», – сообщил Алексей Гришин.

В центрах занятости населения внедрены адаптированные комплексы услуг по принципу жизненной ситуации: «Хочу открыть свое дело», «Мама идет учиться» и бизнес-ситуации: «Подбор работников для бизнеса», «Временные работы». Еще четыре комплекса услуг находятся в пилотной стадии: «Трудоустройство молодых специалистов», «Замещение российскими гражданами рабочих мест, на которые предполагается привлечение иностранных работников», «Мой первый трудовой опыт», «Навыки эффективного поведения на рынке труда».

На особом контроле трудоустройство определенных категорий граждан, решение проблем в сфере занятости которых реализуется с помощью преимуществ проектов #Старткарьеры (связанных с занятостью выпускников), #Поверьвсебя (трудоустройство инвалидов), #50+НовыеВозможности (граждане в возрасте 50 лет и старше).

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в 2021 году 9,3 тыс. кузбассовцев прошли бесплатное переобучение на востребованные на рынке труда профессии. В 2022 году запланировано обучение еще 3,3 тыс. человек: безработных предпенсионного и пенсионного возраста; женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; молодежь до 35 лет и безработных женщин, имеющих несовершеннолетних детей.