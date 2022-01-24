Кемеровчанка пожаловалась на опасные развлечения. По ее словам, на горнолыжном комплексе Люскус оборудован склон для катания на плюшках, однако за его состоянием никто не следит. Подробности – у Арины Мерловой.

Как сообщила кемеровчанка Татьяна на портале «Кузбасс. Онлайн», внизу горы – вал снега, и, скатываясь, ребенок или взрослый на полной скорости въезжает в препятствие. На комплексе организовали профилактический рейд. Выяснилось, что склон – несанкционированный и находится он за пределами «Люскуса».

Однако, любителей активного отдыха опасность не пугает. И даже в будний день на склоне нашлись экстремалы. Правда, как выяснилось, плюшки – есть, а вот знаний, как ими пользоваться, – нет.

Часто это становится причиной травм, ушибов, ссадин. По статистике, каждый третий перелом позвоночника – осложнённый, вплоть до повреждения спинного мозга. Это может привести к инвалидности и даже смерти пациента. Причем, страдают не только взрослые.

Чтобы не допустить таких последствий, достаточно придерживаться простых правил. Кататься можно только на оборудованных склонах, использовать тюбинг подходящего размера, не спускаться в состоянии алкогольного опьянения. Ну и заранее изучить трассу, чтобы постараться рассчитать все риски.

Автор: Арина Мерлова