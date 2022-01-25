В Кузбассе продолжаются тематические мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда

В рамках акции «Блокадный хлеб» в образовательных учреждениях региона проходят уроки памяти и мужества, в учреждениях культуры – историко-литературные чтения, виртуальные выставки, интерактивные тематические занятия, которые знакомят жителей региона с судьбами людей, переживших блокадные дни.

В образовательных организациях Кузбасса прошли уроки «Не забудем подвиг ленинградцев». Школьники узнали факты из жизни блокадного города, его защитниках, а также о судьбах героев-кузбассовцев, погибших при попытках его освобождения, историю жизни которых установили в ходе поисковой полевой и архивной работы.

Напомним, сейчас в Кузбассе проходит всероссийская акция «Судьба солдата», призванная помочь в розыске и установлении фронтовой судьбы бойцов Красной Армии, погибших и пропавших без вести, умерших от ран или в немецком плену в годы Великой Отечественной войны.

К всероссийскому проекту кузбасские поисковики и исследователи активно подключились в 2015 году. В Дни воинской славы и памятные даты проходят открытые общественные приемные в самых посещаемых местах городов Кузбасса, где поисковики принимали заявки на установление информации о военнослужащих по запросам родственников. За годы деятельности поисковики разыскали около 17 тысяч кузбассовцев. Оставить заявку на установление судьбы героя можно по адресу электронной почты otdel_vpr@mail.ru или в Музее поискового движения Кузбасса (Кузбасский центр «Дом Юнармии» г. Кемерово, пр. Ленина, 70).

В Губернаторском культурном центре «Юные дарования Кузбасса» проходит виртуальная выставка «Блокадный Ленинград». В экспозиции представлены картины учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Кузбасса, а также участников XVI областной выставки-конкурса детского и юношеского изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса». Работы юных художников можно увидеть до 30 января на сайте культурного центра: юдк42.рф в разделе «Виртуальная галерея».

В фойе Дворца культуры «Строитель» в Новокузнецке открылась выставка «Военная техника блокадного Ленинграда». Здесь можно ознакомиться с моделями военной техники, которая принимала участи в боях за Ленинград. Всего представлено около 300 масштабных моделей военной техники периода Великой Отечественной войны. Экспозиция доступна к просмотру всем желающим и продлится до конца января.

В экспозиции под стеклянными витринами разместились знаменитые танк Т-34, который представлен в нескольких вариантах, и танк КВ, названный в честь Климента Ворошилова, а также танки серии КВ. С масштабными моделями танка КВ созданы диорамы, в которых отражен сюжет военного времени.

Особе внимание на выставке уделено военным машинам, которые спасали жизни ленинградцев. ГАЗ-АА или «полуторка», как его прозвали в народе, стал одним из символов жизни блокадного Ленинграда. Именно на этой машине в город привозили продукты по замерзшему Ладожскому озеру.

Подробнее о мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда, можно узнать на сайтах и в соцсетях учреждений культуры Кузбасса.