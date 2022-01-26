Такое решение принято на заседании штаба по охране здоровья населения. Мера обусловлена ростом заболеваемости COVID-19 в регионе.

По информации заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежды Кутькиной, ведомство совместно с Минздравом и научными учреждениями проводит молекулярно-генетический мониторинг штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции. До октября в Кузбассе наблюдались разные генетические варианты вируса: «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «дельта» (индийский) и другие. С октября в 100 % случаев определялся штамм «дельта». Также в регионе впервые выявлен штамм «омикрон».

Правительство подготовило план профилактических и противоэпидемических мероприятий. Прежде всего это соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

По информации регионального министерства здравоохранения, 24 января зафиксировано рекордное количество — около 7 тыс. обращений — в «красные зоны» поликлиник и вызовов врачей на дом. Рост в среднем составил 130 %–140 %.

В связи с этим поликлиники перешли на усиленный режим работы и будут ежедневно работать до 20:00. В случае увеличения количества пациентов в крупных городах ряд медорганизаций первичного звена будут работать круглосуточно. Также на максимальную мощность перешли лаборатории ПЦР.

На период высокого роста заболеваемости в амбулаторных медорганизациях ограничивается проведение диспансеризации и периодических осмотров, оказание плановой медицинской помощи. На помощь участковым терапевтам направляются и врачи узких специальностей.

На сегодняшний день госпитализация в стационары не увеличилась. Для больных COVID-19 развернуто 1 827 коек, 22 % из этого коечного фонда свободно.

В настоящее время ревакцинацию прошли 22 тыс. медицинских работников, до 1 февраля около 6 тыс. сотрудников будут еще ревакцинированы. Кроме того, созданы запасы экспресс-тестов и медицинских препаратов для обеспечения амбулаторных больных.

Как отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник, после перенесенного коронавируса важно пройти углубленную диспансеризацию. Она позволяет выявить возможные постковидные осложнения, которые чаще всего связаны с работой сердечно-сосудистой и легочной систем.

На период обострения ситуации, связанной с распространением штамма «омикрон», штаб по охране здоровья населения Кузбасса переходит в круглосуточный режим работы.