Сергей Цивилев проинспектировал строительство «Кузбасс-Арены»

Губернатор поверил ход работ на одном из самых масштабных спортивных объектов региона.

«Кузбасс-Арена» примет чемпионат мира по волейболу, который стартует в августе 2022 года. Спорткомплекс готов уже на 65 %, все работы должны завершиться качественно и в срок», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Уже смонтированы арки, строители устанавливают систему отопления, ведут отделочные работы и готовят чашу 50-метрового бассейна с искусственной волной.

В здании завершается монтаж металлоконструкций, кровли, стен, лестниц, коммуникаций. В ближайшее время специалисты приступят к установке трибун, лифтов, отделке помещений, монтажу оборудования.

Единовременная пропускная способность «Кузбасс-Арены» составит более 700 человек. Общая площадь здания – 51,1 тыс. кв. м.

В спорткомплексе можно будет проводить занятия по 18 дисциплинам: баскетбол, бокс, волейбол, каратэ, дзюдо, кекусинкай, настольный теннис, парашютный спорт (в комплексе будет установлена аэротруба), плавание, самбо, скалолазание, спортивная борьба, тайский бокс, танцевальный спорт, тхэквондо, ушу, тяжелая атлетика, мини-футбол.