Площадками для проведения форума «Россия — спортивная держава» в сентябре–октябре 2022 года станут ледовый дворец «Кузбасс» и спорткомплекс «Кузбасс-Арена».

В работе форума традиционно принимают участие президент России Владимир Путин, министр спорта РФ Олег Матыцин, а также представители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов Российской Федерации, руководители международных и общероссийских спортивных федераций, спортсмены, олимпийские чемпионы, эксперты отрасли и лидеры спортивной индустрии.

«Комиссия единогласно проголосовала за проведение форума в Кемерове. В Кузбасс приедут спортсмены со всей страны и из-за рубежа. Проведение такого масштабного мероприятия позволит показать, как развивается наш регион. Мы действительно многого достигли за последние годы. Продолжается строительство спортивных объектов, кузбасские спортсмены занимают высшие ступени пьедестала на соревнованиях самого высокого уровня, количество занимающихся спортом жителей уже превышает 50 %», — поделился губернатор Сергей Цивилев.

В рамках форума будут работать дискуссионные площадки, форсайт-сессии, экспозиционно-выставочные программы, стенды, круглые столы, семинары. Все это позволит участникам делиться своим опытом с коллегами, определять стратегию развития российского спорта в целом, обсуждать возможности проведения соревнований высокого уровня.

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» учрежден Указом Президента Российской Федерации и традиционно является одним из крупнейших и наиболее значимых мероприятий спортивной и общественно-политической жизни страны. Впервые форум прошел в 2009 году в Казани, далее мероприятие принимали Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград (Владимирская область), Ульяновск, Нижний Новгород. Следующий форум должен пройти в 2023 году в Перми.