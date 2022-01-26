За 3 года в Прокопьевском округе открыто 20 новых спортивных объектов

Глава Прокопьевского округа Наталья Шабалина в онлайн-формате отчиталась перед губернатором Кузбасса о результатах развития муниципалитета с 2019 по 2021 годы, а также рассказала о планах на текущий год. В совещании приняли участие жители округа: ветераны, школьники, активисты.

«Прокопьевский округ является лидером по многим направлениям, в частности – по развитию спортивной инфраструктуры. В сельских территориях открыты современные спортивно-оздоровительные комплексы, хоккейные коробки, площадки для уличных тренировок и игр. Все объекты высокого уровня, поэтому будем их задействовать для проведения международных соревнований», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как сообщила глава округа Наталья Шабалина, за 3 года в деревнях и селах муниципалитета открыто 20 новых спортивных объектов, реконструировано 5 действующих стадионов, модернизированы 2 спорткомплекса. В 2022 году в округе планируют реконструировать еще 2 стадиона – в поселках Школьный и Трудармейский, установить пластиковую хоккейную коробку в селе Котино, подготовить документы на участие в программах по строительству ФОК в селе Терентьевское.

В Прокопьевском округе на сегодняшний день отмечена самая низкая по Кузбассу смертность от коронавируса – 53 человека за все время эпидемии. При этом вакцинировано 98,6 % населения. За 3 последних года капитально отремонтирована Центральная районная поликлиника, открыты врачебные амбулатории в поселках Новосафоновский и Калачево, ФАПы в поселках Большой Керлегеш и Кутоново; отремонтирована Трудармейская участковая больница. Приобретается новое диагностическое и лечебное оборудование. Комплекс мер позволил почти на треть снизить смертность в трудоспособном возрасте и от онкологических заболеваний.

Жительница поселка Ясная Поляна Дора Бурштыг обратилась к губернатору с просьбой о создании в местной амбулатории кабинета физиолечебных процедур, которые особенно важны для реабилитации после коронавируса. Сергей Цивилев дал поручение региональному Минздраву в кратчайшие строки организовать такой кабинет и оснастить самой современной аппаратурой.

С 2019 года в округе капитально отремонтированы 3 школы, еще в двух работы находятся в стадии завершения. Открыты 7 «Точек роста», в этом году к ним прибавятся еще 5. На базе 9 школ создано 920 мест дополнительного образования, еще 120 откроются в 2022 году. В целях обеспечения безопасной перевозки школьников на 15 машин обновлен автопарк образовательных учреждений.

Активно развивается туристическая индустрия. На территории округа построен парк-отель «Застава» на 60 мест, начали свою работу база отдыха «Михайловские пруды» и таежная заимка «Тихий берег». В рамках агропромышленного туризма запущен новый туристический маршрут на базе ООО «СХП «Михайловское».

По поручению губернатора открыта после капремонта музыкальная школа в поселке Новосафоновский. Заканчивается капремонт Новосафоновского СДК. Идет строительство ДК в поселках Трудармейский и Индустрия.

С 2019 года в Прокопьевском округе реализуется 10 инвестпроектов в угольной промышленности, сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве. При этом будет создано 1 260 новых рабочих мест и привлечено более 18 млрд рублей инвестиций.

По распоряжению губернатора проведена оцифровка 100 % используемой земли сельхозназначения. В оборот введено 5 161 га, посевные площади увеличены на 4 932 га.

Хозяйства осваивают производство новых видов продукции, выращивают новые виды культур. Запущено новое направление в птицеводстве – полный цикл работ по разведению гусей. Построен животноводческий комплекс ООО «СХП «Михайловское» с компьютеризированным коровником; на птицефабрике «Трудармейская» запущено 22 новых корпуса для содержания птицы; построено 5 новых зерносушильных комплексов. Обновляется сельхозтехника, за 3 года приобретено 46 единиц.

В округе введено в эксплуатацию 63,9 тыс. кв. м жилья, в том числе построено 6 многоквартирных домов. Жильем обеспечены 195 семей, в том числе 48 детей-сирот. 11 семей переселены из аварийного жилья.

С 2019 по 2022 год в округе построено и отремонтировано 172,9 км дорог, построено более 10 км пешеходных дорожек. По поручению губернатора подготовлено техническое задание на проектирование строительства дороги в поселок Чистугаш. С просьбой о ее строительстве к Сергею Цивилеву обращались местные жители. Во время отчета принято решение о включении дороги в программу софинансирования на 2023 год.

В округе построено 55,8 км водопроводных сетей, 79 % жителей подключены к центральному водоснабжению. Построено 11,5 км теплосетей в двухтрубном исполнении. К централизованному теплоснабжению подключено 7 многоквартирных домов, созданы условия для подключения 369 частных домов. Проведена реконструкция и капитальный ремонт 9 котельных. Открыто пожарное депо в поселке Октябрьский. В ряде жилых домов установлено 2 430 дымовых пожарных извещателей и 250 датчиков угарного газа. В результате в округе на 11 % уменьшилось количество пожаров. В 5 населенных пунктах построены системы оповещения на базе цифрового оборудования. На протяжении трех лет в сфере обеспечения жизнедеятельности населения округ признается лучшим в различных смотрах-конкурсах и номинациях.