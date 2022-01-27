28 000 кузбасских ребят могут получать дополнительное образование в рамках нацпроекта

В 2021 году по нацпроекту «Образование» дополнительные места в кружках и секциях созданы во всех 34 муниципалитетах Кузбасса. Они работают по 6 направлениям: техническое, естественно-научное, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, художественное и физкультурно-спортивное. Финансирование составило 163,2 млн рублей.

«В рамках нацпроекта “Образование” в 2021 году 28 тысяч кузбасских школьников получили возможность развивать свои способности в науке, культуре, спорте и других сферах. Таким образом, уже с детства ребятам помогают определиться с наиболее интересующими направлениями, с будущей профессией. Это очень важно, и мы будем продолжать работу в данном направлении», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Площадками для получения новых дополнительных знаний в Кузбассе оснастили 156 образовательных организаций, в том числе 180 мест появились в учреждениях дошкольного образования, свыше 16 тыс. – в школах, почти 11,5 тыс. – в отдельных организациях дополнительного образования и 150 – в детских домах.

Напомним, с 2020 года Кузбасс участвует в создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». За 2 года уже открыто 34 162 ученических места допобразования детей. Реализация проекта продолжится до 2024 года.

В 2021 году опыт Кузбасса по созданию новых мест дополнительного образования детей признан одним из лучших в России, об этом ранее объявляла Общественная палата РФ, подводя итоги выполнения федерального проекта «Успех каждого ребенка».