На обеспечение безопасности дорожного движения в Кузбассе за 2021 год направлено 5,6 млрд рублей

В рамках реализации региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» кузбасские дорожники провели работы на 126 объектах дорожного движения. В нормативное состояние привели 200 км автомобильных дорог, установили 24 автопавильона, 8 светофоров, заменили более 40 тыс. м дорожных ограждений и 2,5 тыс. м пешеходных ограждений, нанесли дорожную разметку.

Кроме этого, в рамках проекта «Общесистемные меры дорожного хозяйства» 240 млн рублей вложено во внедрение интеллектуальной транспортной системы в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях. Создано 4 автоматических пункта весогабаритного контроля, установлено 13 камер фотовидеофиксации. В Кемерове и Новокузнецке установлены автоматизированные системы управления потоками транспорта. До 2024 года в рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние 85 % автодорог в агломерациях и 50 % дорог регионального значения.

В течение 2021 года подразделения Госавтоинспекции совместно с другими службами полиции провели свыше 11 тыс. мероприятий, направленных на предупреждение ДТП и снижение тяжести их последствий. В них приняли участие (в том числе в онлайн-формате) 276,5 тыс. детей и подростков.

В рамках медицинского обеспечения в 2021 году закуплен хроматограф стоимостью 49,2 млн рублей и 28 анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе для медицинского освидетельствования водителей. Приобретено 5 автомобилей класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на общую сумму 24 млн 205 тыс. рублей, все средства выделены из федерального бюджета.

В 2022 году финансирование нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составит 6 млрд 295,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 млрд 662,4 млн рублей, из областного – 3 млрд 969,3 млн рублей, средства муниципалитетов – 664 млн рублей.

На профилактическую работу Госавтоинспекции Кузбасса по повышению безопасности вблизи образовательных учреждений и мероприятия по снижению аварийности на дорогах в наступившем году будет направлено 250 млн рублей из областного бюджета.