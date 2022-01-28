Подведены предварительные итоги реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кемеровской области» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в минувшем году.

По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, объем экспорта продукции агропромышленного комплекса превысил целевой показатель (283 млн долларов) на 15,5 % и составил 326,8 млн долларов. Это выше уровня 2020 года на 12,9 % (289,4 млн долларов).

«Кузбасская продукция агропромышленного комплекса достойно представляет регион на международном рынке, это наглядно демонстрируют увеличивающиеся год от года объемы экспорта. Наша продукция поставляется в 43 страны мира. Наибольший объем приходится на Казахстан, Узбекистан, Латвию, Киргизию, Беларусь», – отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Денис Ильин.

В основном экспортируется продукция пищевой и перерабатывающей промышленности: мучные кондитерские изделия, шоколад, мука, макаронные изделия, мороженое, чипсы, орехи. Среди сельскохозяйственной продукции зерновые, зернобобовые и технические культуры. Основной прирост обеспечен за счет экспорта кондитерских изделий из сахара (рост на 12 %), шоколада (на 13 %), чипсов (на 28,2 %); в 2 раза увеличен экспорт макаронных изделий и крепких спиртных напитков. Кузбасс серьезно поддерживает своих сельхозтоваропроизводителей в поиске рынков сбыта и модернизации производства. В рамках регионального проекта предусмотрена и финансовая поддержка. В 2021 году она составила 64,4 млн рублей субсидий на компенсацию части затрат на производство рапса и сои, которые получили 39 сельхозтоваропроизводителей, обеспечивших прирост производства к 2019 году. Все это позволит расширить представительство Кузбасса за рубежом и будет содействовать развитию агропромышленного комплекса области в целом. В конечном итоге, это обеспечит российский и региональный рынок качественной продукцией, а кузбассовцев – рабочими местами.