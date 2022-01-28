В Кемеровской городской клинической больнице № 11 введен в эксплуатацию компьютерный томограф (КТ), а в Тисульской районной больнице имени А.П. Петренко – новый маммограф.

«Мы оснащаем современным медицинским оборудованием поликлиники и больницы. Важно, чтобы на каждом этапе оказания медпомощи – диагностике, лечении или реабилитации – она была для пациента доступной и качественной», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Компьютерный томограф установлен в первичном сосудистом отделении № 1 Кемеровской городской клинической больницы № 11. Здесь оказывают помощь жителям Рудничного и Заводского районов Кемерова, Кемеровского округа и города Березовский. С 2021 года отделение принимает пациентов с коронавирусом, течение которого осложнено инсультом.

Новейший 32-срезовый аппарат КТ позволяет проводить исследования сердца и головного мозга, в том числе кровеносных сосудов, а также оценивать характер кровотока. Это помогает выполнить качественную диагностику заболевания на раннем сроке, найти очаг поражения головного мозга при инсульте и корректировать схему лечения пациента. Новое оборудование дает возможность хранить исследования в электронном виде.

Аппарат изготовлен с учетом современных стандартов безопасности, что снижает лучевую нагрузку на пациента. Рабочее помещение врачей рентгенологов и рентген-лаборантов защищено от излучения благодаря специальным свинцовым пластинам. Стоимость техники – более 31 млн рублей, средства получены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Теперь в распоряжении больницы находятся два компьютерных томографа, что увеличит пропускную способность стационара в дежурные дни. По словам врачей, в период пандемии данные исследования помогают определить процент поражения легких и стали одним из основных показателей наличия пневмонии, характерной для коронавируса.

В поликлинике Тисульской районной больницы имени А.П. Петренко оценили преимущества нового маммографического комплекса. Оборудование стоимостью 13,5 млн рублей получено по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Современный цифровой маммограф предназначен для скрининга и диагностики. Основные преимущества комплекса заключаются в высокой разрешающей способности, низкой дозе облучения пациента и персонала, высоком качестве изображения. Новое оборудование также позволит увеличить пропускную способность маммографического кабинета.