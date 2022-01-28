В Гурьевском округе продолжат обновлять школы и учреждения культуры

Станислав Черданцев доложил губернатору об итогах развития Гурьевского округа за 3 последних года и о дальнейших планах работы. На отчете присутствовали жители округа: ветераны, школьники, молодые специалисты, многодетные родители, спортсмены.

«Округ показывает высокую динамику развития. При этом от жителей есть запрос на обновление некоторых школ и учреждений культуры. Мы со своей стороны поддерживаем такие инициативы», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Школа № 25 в Салаире стала первой в регионе, которую капитально реконструировали по губернаторской программе «Моя новая школа». В 2019 году она входила в ТОП-100 лучших школ России. В ней занимаются 590 учеников. Сегодня во время онлайн-совещания одиннадцатиклассник Константин Корострелкин рассказал губернатору, какие новые возможности в образовании открыло цифровое оснащение школы, а также обратился с просьбой построить отдельный корпус для учеников начальных классов. Как пояснил глава округа Станислав Черданцев, дополнительный корпус не только разгрузит основное здание, но и позволит перевести в более комфортные условия учеников школы № 26. Сергей Цивилев поддержал идею. В дальнейшем будет подготовлен проект и определен размер финансирования.

По губернаторской программе «Моя новая школа» также капитально отремонтирована Сосновская школа. У 170 сельских ребят появилась возможность осваивать науку, заниматься исследовательской деятельностью в рамках программы НОЦ «Кузбасс» «Цифровая агрономия». В рамках нацпроекта «Образование» открыты 7 образовательных центров «Точка роста», 4 школы вошли в федеральный проект «Цифровая образовательная среда»; открыто почти 1500 новых мест для дополнительного образования.

Отремонтирован детский сад «Ласточка», там восстановлен фонтан, который не работал 40 лет. Построен детский сад на 140 мест «Планета детства». Очереди в сады округа ликвидированы полностью.

Комфортные условия в образовательных учреждениях позволяют решать и кадровую проблему. За 3 года в школы и детсады округа пришли работать 38 молодых специалистов.

Спортивную школу им. Б.В. Непомнящего переведут в новое здание. Более 50 лет она растит чемпионов. Яркий пример – выпускница отделения лыжных гонок биатлонистка Евгения Буртасова. Сейчас школа расположена в деревянном здании постройки 1930-х годов. Сергей Цивилев поддержал инициативу главы и жителей округа. Школа переедет в более просторное кирпичное здание, которое расположено в бору, рядом с лыжными трассами. На ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории выделено 130 млн рублей.

Эстафету преобразований к 300-летию Кузбасса первыми приняли Дворец культуры и парк им. Дмитрия Попова в Салаире. Комплекс постройки 1950-х годов получил второе рождение. Еще одним важнейшим проектом в сфере культуры округа является Гурьевский краеведческий музей – памятник архитектуры регионального значения. Благодаря поддержке губернатора практически завершена реставрация здания 1909 года постройки. Сейчас необходимо создать фондохранилище и реставрировать более чем 18 тыс. уникальных экспонатов. В ходе совещания глава региона принял решение выделить на техническое оснащение фондохранилища и экспозиций 35 млн рублей, чтобы музей смог открыться ко Дню металлурга.

За 3 года в отдаленных деревнях округа установлено 6 модульных фельдшерских пунктов, построена вертолетная площадка для санавиации. В поликлиники Гурьевска и Салаира поступили стационарные флюорограф и рентгенодиагностический комплекс. Еще один новый передвижной флюорограф обслуживает отдаленные населенные пункты округа. Также «на вооружение» медицинским работникам поступили автомобиль скорой медицинской помощи, автобус для гемодиализа, 3 легковых автомобиля по программе «Модернизации первичного звена здравоохранения». Привлечено 16 молодых специалистов (два врача и 14 специалистов среднего медицинского персонала), еще 3 врача переехали в округ из других территорий.

Знаковым событием 2020 года стало открытие телеутского музея под открытым небом «Земля у звенящей горы» в деревне Шанда. При поддержке губернатора в 2019 году здесь установлен памятник Алексею Четонову – единственному в стране телеуту, который был удостоен звания Героя Советского Союза за подвиги во время Великой Отечественной войны.

В округе введено более 39 тысяч кв. м жилья. В 2019 году заселен многоквартирный дом в Салаире. Квартиры получили 58 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целом за 3 года обеспечены квартирами 67 детей-сирот. В марте 2022 года запланировано заселение в Гурьевске, квартиры получат 29 детей-сирот и 21 семья из льготных категорий граждан. В мае 2022 года в Салаире квартиры получат 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Весной будет начато строительство еще двух домов в Салаире. Также за три года из ветхого и аварийного жилья переселено 48 семей.

По информации главы округа Станислава Черданцева, идет восстановление и развитие промышленных производств. Стабилизируется работа Гурьевского металлургического завода, которому в 2021 году исполнилось 205 лет. Гурьевский хлебокомбинат модернизировался и сейчас является самым технологичным пищевым предприятием в Кузбассе. 2019 по 2021 годы золотодобытчики создали 48 новых рабочих мест. В 2022 году состоится запуск молочного комбината, где будет создано 10 новых рабочих мест.

Всего за 3 года в округе создано 753 рабочих места благодаря развитию таких отраслей как торговля, общественное питание, добыча угля и золота, бытовые и транспортные услуги, пищевая промышленность. Уровень безработицы на сегодняшний день снизился и составляет 1,3 %.

За сравнительно короткий период в Гурьевском округе капитально отремонтировано 37 км дорог, из них 15 км местного значения. Автопарк Гурьевской автоколонны пополнили 27 автобусов. Также отремонтировано здание автостанции.

Большое внимание уделяется экологии и озеленению округа. За 3 года совместно с Гурьевским лесхозом высажено более миллиона деревьев. Запущена программа «умного озеленения». В Заводском микрорайоне города Сибирская ландшафтная компания высадила более 500 деревьев и кустарников. Ведется разработка концепции «Самый зеленый округ в Кузбассе».