У ковидного госпиталя в Кировском районе города Кемерово уже несколько месяцев живёт собака. Местные жители прозвали её местным Хатико. По уже сложившейся легенде хозяин животного умер, а верный друг ждёт его на месте расставания. Рассказывает Кристина Орехова.

Вот так вот осторожно к каждому человеку с открытой душой, но всегда с соблюдением дистанции. Не потому что это — один из ковидариев и тут так положено. Либо воспитание, либо негативный опыт не позволяют. Но сотрудники уже привыкли к правилам – личное пространство не нарушают. Оказалось, пёс появился на территории больницы прошлой весной. Кого провожал и остался ждать — неизвестно. Место для ночлега и дежурства он определил сам – строго у крыльца медучреждения.

Когда собачье сердце немного «оттаяло», сотрудники смогли разглядеть на ухе чип. Значит, все необходимые процедуры безопасности, положенные по закону, были проведены.

Пёс сам определил свой фронт работ. Ни одна уличная процедура не проходит без его участия.

Посетители, которые приходят к родным, тоже привыкли к новому обитателю больницы.

Новый дом пока стоит одиноко. Правда, у самого входа из конуры собачьи следы заметить можно. Морозы регион не отпускают. Возможно, они и станут толчком для освоения тёплого убежища.

Автор: Кристина Орехова