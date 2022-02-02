В 2022 году регион планирует закончить возведение нескольких больших и малых спортивных сооружений, а также начать строительство и капремонт ряда других спорткомплексов.

«Кузбасс готовится принять в этом и следующем годах ряд значимых спортивных событий. Это чемпионат мира по волейболу, форум “Россия – спортивная держава!”, игры “Дети Азии” и другие мероприятия международного и федерального масштаба. Важно, что все наши спортивные объекты и дальше будут помогать нам развивать культуру здорового образа жизни в Кузбассе, радовать жителей новыми событиями и давать им возможность реализовывать себя в спорте», – заявил губернатор Сергей Цивилев.

Так, в 2021 году в Кузбассе были введены в эксплуатацию ледовый дворец «Кузбасс», крытый каток с искусственным льдом и универсальным спортивным залом в Кемерове и спорткомплекс «Звездный» в Междуреченске.

Продолжается возведение ФОК в Киселевске в районе Красный Камень. В Новокузнецке идет ремонт Арены кузнецких металлургов, который планируется завершить до конца 2022 года. Также закончат «Кузбасс-Арену», строительство которой находится на особом контроле главы региона. Стоит отметить, что будущий комплекс соединят теплым переходом с уже действующим ледовым дворцом «Кузбасс».

Помимо этого, в 2022 году в Кемерове завершится строительство многофункционального центра игровых видов спорта с теннисными кортами на Комсомольском проспекте. Уже закончились строительные работы и в спортивном зале в селе Ариничево Ленинск-Кузнецкого округа. На объекте в ближайшие дни проведет итоговую проверку инспекция государственного стройнадзора. В текущем году в Калтане начнут строить ФОК с универсальным игровым залом, а в спортшколе имени Б.В. Непомнящего в Гурьевском округе начнется капитальный ремонт.