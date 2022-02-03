Решение о достройке Крапивинской ГЭС примут по итогам общественных слушаний

Жителей Кузбасса ознакомят с результатами экспертиз, которые провели ведущие институты России по экономической целесообразности достройки Крапивинской ГЭС и оценке воздействия объекта на окружающую среду.

Общественные обсуждения пройдут в феврале. Вопросы, замечания, предложения и комментарии, озвученные кузбассовцами, будут регистрироваться и тщательно анализироваться. На каждый поступивший вопрос будет дан аргументированный ответ. Информация о дате и месте проведения общественных слушаний будет опубликована в средствах массовой информации.

Целесообразность завершения строительства Крапивинского гидроузла снова начали рассматривать в 2019 году. Объект необходим для дальнейшего развития Кузбасса. К тому же сооружения гидроузла не были законсервированы (работы по консервации были прекращены в 1991 году) и существует потенциальная опасность разрушения недостроенной плотины.

Специалисты всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им. Б.Е. Веденеева (Санкт-Петербург) провели инструментальную оценку технического состояния гидротехнических сооружений и определили, что строительная часть находится в удовлетворительном состоянии. Это позволяет завершить строительство Крапивинского гидроузла, а также провести экологическую экспертизу влияния объекта на окружающую среду.

В настоящее время АО «Ленгидропроект» разрабатывает материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) от строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь. Работу планируется завершить в первом квартале 2022 года. Предварительные выводы, сделанные специалистами АО «Ленгидропроект», подтверждают положительное воздействие водохранилища Крапивинской ГЭС на социальную, экологическую и экономическую сферы не только Кузбасса, но и соседней Томской области.

Так, в результате завершения строительства Крапивинского гидроузла ожидаются:

— исчезновение потенциально опасного недостроенного объекта на территории Кузбасса;

— очистка воды в реке Томь за счет строительства и реконструкции очистных сооружений выше гидроузла;

— появление большого запаса пресной воды;

— дополнительная зашита от наводнений в период паводка на территориях, находящихся ниже гидроузла;

— выработка экологичной электроэнергии (без выбросов в атмосферу), которая будет более дешевой, а значит снизятся перетоки по системообразующим линиям — это увеличит надежность и устойчивость энергосистемы области;

— дополнительное экономическое развитие региона (туризм, отдых, развитие малого и среднего бизнеса с созданием рабочих мест, дорожной сети и транспорта).