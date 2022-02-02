Чтобы получить консультацию врача или узнать результат ПЦР-теста, можно позвонить в колл-центр своей поликлиники или обратиться в единую службу – по номеру 122. В Кемерове только на него поступает более 1 500 звонков в день. Помогают операторам студенты. О загруженности и неравнодушии – наш сюжет.

Такие звонки Эльвира принимает в поликлинике каждый день. В своем деле она – новичок. В ее студенческий поисково-спасательный отряд поступило сообщение: нужны добровольцы. Юноши – для того, чтобы развозить медикаменты. Девушки – принимать заявки на них. Помощь сейчас нужна как никогда, в этом Эльвира уверена.

Волонтер Дарья работает в колл-центре службы 122 уже более 1,5 лет. Позвонить на бесплатный номер горячей линии и получить консультацию может каждый. Первое время девушке было сложно все время быть на связи. Сейчас с легкостью принимает до 2 000 звонков в сутки. О вакансии узнала в своем колледже. Работу даже удается совмещать с учебой.

Звонок принимает оператор. Он может записать пациента в больницу, сообщить о готовности результатов ПЦР-теста, проинформировать о других горячих линиях или связать человека с врачом-консультантом. Он, в отличие от обычного доктора, только дает рекомендации и может вызвать скорую помощь. Однако каждый третий обратившийся в службу 122 хочет пообщаться с данным специалистом.

Кузбасский медицинский информационно-аналитический центр готов увеличить число операторов в 4 раза. Команда пополняется и за счет студентов-волонтеров. Они вместе с другими добровольцами ответят вам, когда понадобится помощь.