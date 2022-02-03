Коммунальные службы в среднем ежедневно вывозят более 30 тыс. кубометров снежной массы, на линию выходят около 1 400 автомобилей спецтехники и более 2 000 дорожных рабочих. В настоящее время на снегоотвалы вывезено 2,47 млн кубометров снега, в том числе за прошедшие сутки – 33,5 тыс. кубометров. Для сравнения, в соответствующий период 2020 года вывезли 2,26 млн кубометров, в 2021 году – 1,42 млн кубометров.

«В Кузбассе длительный зимний сезон, и от качества уборки снега во многом зависит комфорт жителей. Работу необходимо проводить максимально оперативно, не ждать появления жалоб от людей. Особое внимание нужно уделять подходам и подъездам к школам, детсадам, больницам и другим социальным объектам», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Коммунальные службы Кемерова вывезли 1 млн 135 тыс. кубометров снежной массы.

По вопросам очистки автомобильных дорог жители Кузбасса могут обращаться в единую диспетчерскую службу своего города, для кемеровчан работает диспетчерская МБУ «Кемеровские дороги» по тел. 8 (3842) 67-00-00. По вопросам снегоуборки на автомобильных дорогах межмуниципального и регионального значения необходимо звонить в Дирекцию автомобильных дорог по телефону 8 (3842) 36-81-83.