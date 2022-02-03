В регионе работают 2 мобильных технопарка «Кванториум», за год они посетили 17 муниципалитетов Кузбасса. Один автомобиль работал в городах и районах северной агломерации, а другой – южной. К техническому творчеству, проектной деятельности и современным технологиям приобщились 6 276 ребят.

«Передвижные технопарки позволяют ребятам из отдаленных территорий получать дополнительные знания по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Это поможет им определиться с выбором профессии, возможно, кто-то решит заняться наукой, техническим моделированием, робототехникой. Наша задача – дать возможность детям погрузиться в эту уникальную среду творчества и современных технологий», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В передвижных лабораториях школьники занимаются по четырем профилям: «Хайтек», «Гео/Аэро», «It/VR-AR», «Промдизайн/Промробо». По итогам уроков наиболее увлеченные ребята продолжают совершенствование навыков в дистанционном формате и в образовательных центрах «Точка роста».

Особое внимание уделяется детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На каникулах мобильный технопарк организует мастер-классы для воспитанников детских домов региона. Также мобильный технопарк сотрудничает с Кемеровской специальной общеобразовательной школой им. Э.Г. Фельде, привлекая ребят в инженерное творчество.

Кроме того, сотрудники мобильного технопарка «Кванториум 42» проводят мастер-классы и практико-ориентированные семинары и для педагогов. Так, в октябре 2021 года учителя со стажем делились опытом с молодыми коллегами в рамках работы форума «Классная работа».

Также мобильный технопарк является участником профильной смены «Юный техник – эрудит», которая проводится в детском центре «Сибирская сказка». В мобильной передвижной лаборатории проходят мастер-классы по промышленному дизайну, управлению беспилотными летательными аппаратами, лазерным и аддитивным технологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности.

На сегодняшний день в Кузбассе функционируют и 3 стационарных технопарка – в Кемерове, Новокузнецке и Междуреченске, где в 2021 году «Кванториум» открылся на базе школы. Еще один стационарный технопарк появится в 2022 году в Киселевске. На 2023 год запланированы открытия в школах Прокопьевска, в 2024 году – в Кемерове, Новокузнецке и Юрге.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.