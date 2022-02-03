Сергей Цивилев: Темпы строительства в Кузбассе снижаться не будут

Итоги ввода социально значимых объектов в 2021 году и планы на 2022 год обсудили на областном штабе по строительству. Также определены решения проблемных вопросов, с которыми отрасль столкнулась в период пандемии.

«Несмотря на трудности, которые сейчас переживает строительная отрасль во всем мире – резкое подорожание материалов, сбои в сроках поставок, нехватку рабочих, в Кузбассе темпы возведения и ввода социально значимых объектов снижаться не будут. Все объекты, которые по объективным причинам не успели ввести в прошлом году, будут завершены плюсом к планам текущего года», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как отметил в своем докладе заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов, в рамках нацпроекта «Демография» с 2019 года построены и открыты 19 детских садов, 5 из них – в 2021 году. До конца 2022 года будет завершено строительство 11 детских садов по всему Кузбассу. Начнется строительство еще двух детских садов – в поселке Елань Новокузнецкого округа и в селе Березово Кемеровского округа.

В 2021 году в Кузбассе завершено строительство трех школ: в поселке Металлургов Новокузнецкого округа, блок начальных классов 89-го лицея в Кемерове и школа № 160 в Тайге – одна из самых современных, уникальных по дизайну школ в регионе. В текущем году завершится строительство четырех школ на 3 825 учащихся в Анжеро-Судженске, Юрге и Кемерове, а также центра «Сириус. Кузбасс» в Кемеровском МО.

В 2022 году начнется строительство четырех новых школ: в квартале 45-46 Центрального района Новокузнецка, в поселке Пригородный Кемеровского округа, в квартале «Сосновый» Белова и на ул. Антипова в Кемерове.

По губернаторскому проекту «Моя новая школа» в прошлом году капитально отремонтировали 11 школ, в том числе уже в январе 2022 года завершили работы по ремонту второго корпуса школы в Березовском, до начала нового учебного года завершат ремонт Старопестеревской школы Беловского округа и школы № 14 в Юрге. Начнется капитальный ремонт еще 6 школ: в деревне Береговая Кемеровского округа, лицея №20 в Междуреченске, школы №42 в Ленинске-Кузнецком, Верх-Чебулинской СОШ, школы №17 в Полысаеве и лицея №22 в пгт Бачатский.

Напомним, опыт реализации кузбасского проекта, подход к полной модернизации школ был представлен в ходе визита в Кузбасс президента России Владимира Путина, и в результате стал основой для разработки федеральной программы.

По госпрограмме «Развитие образования» Кузбассу выделена субсидия из федерального бюджета на проведение капремонта четырех школ: № 30 и № 37 в Новокузнецке, № 8 в Топках и № 8 в Анжеро-Судженске.

В год 300-летия образования Кузбасса был завершен комплекс инфекционной больницы в Новокузнецке площадью почти 27 тыс. кв. м. Не менее важным объектом для города стало открытие после реконструкции поликлиники онкологического диспансера. Всего за 2021 год было отремонтировано шесть объектов здравоохранения, в том числе, что особенно важно в условиях пандемии, отремонтированы помещения для аппаратов МРТ и МСКТ. Крупнейшим объектом капитального ремонта стала 5-я поликлиника в Кемерове, работы в которой закончат в текущем году.

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы до конца 2022 года планируется завершить строительство Междуреченской городской больницы, а также выполнить капремонт существующих зданий комплекса. Будет введено в эксплуатацию после реконструкции здание Казской участковой больницы. Начнется строительство поликлиники в микрорайоне Абашево Новокузнецка – этот объект очень важен для новокузнечан, по нему поступает много обращений.

Большое внимание в регионе уделяется объектам спорта. В мае 2021 года был введен в эксплуатацию Ледовый дворец «Кузбасс». Завершено строительство крытого катка с искусственным льдом и универсальным спортивным залом в Кемерове и спортивного комплекса «Звездный» в Междуреченске. Закончены работы по строительству спортивного зала в селе Ариничево Ленинск-Кузнецкого округа, он откроется после оформления документов.

Продолжается ремонт Арены Кузнецких металлургов в Новокузнецке, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Красный Камень Киселевска и многофункционального центра игровых видов спорта с теннисными кортами на проспекте Комсомольский в Кемерове. Все эти объекты планируется завершить до конца 2022 года. Значимым объектом является комплекс «Кузбасс-Арена» в Кемерове, который будет сдан в текущем году.

В этом году начнется строительство трех новых спортивных объектов: спортивного комплекса в Мариинске, физкультурно-оздоровительных комплексов в Калтане и поселке Металлплощадка Кемеровского округа.

В рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году были отремонтированы два дома культуры и три школы искусств. В декабре завершено строительство объектов образовательного комплекса культурного кластера в Кемерове и получены разрешения на ввод всех объектов в эксплуатацию. Комплекс зданий, связанных для удобства учащихся переходами, занимает почти 7 га, площадь зданий составляет почти 34 тыс. кв. м.

В 2022 году завершат реставрационные работы на объектах культурного наследия регионального значения – Прокопьевском драматическом театре и кинотеатре «Коммунар». Планируется приступить к капремонту домов культуры в селе Троицкое Ижморского округа и селе Колмогорово Яшкинского округа. Продолжится и ремонт детских школ искусств, начнется реставрация Дворца культуры металлургов в Гурьевске, завершить которую планируется ко Дню металлургов в 2023 году.

По аналогии с проектом «Моя новая школа» стартует проект «Мой новый детский сад». В 2022 году будет начат капитальный ремонт 6 детских садов, дошкольные учреждения ждет полная модернизация. Также по поручению губернатора стартует проект «Моя новая поликлиника», в рамках которого в 2022 году предусмотрено финансирование капитального ремонта поликлиники в Киселевске.