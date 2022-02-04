В рентгенодиагностическом отделении Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша введены в эксплуатацию телеуправляемый рентгеновский аппарат и флюорограф. Оборудование общей стоимостью более 34,4 млн рублей поступило по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Мы продолжаем модернизацию и переоснащение медицинских учреждений, замену устаревшего оборудования на самое современное, отвечающее международным стандартам. Это важнейшее условие оказания качественной медпомощи кузбассовцам», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Как подчеркивают медики, благодаря приобретению новых аппаратов рентгенодиагностическое отделение переходит на качественно новый уровень работы. Система архивации и передачи цифровых изображений обеспечивает доступ к снимкам специалистам других медицинских подразделений прямо на своих рабочих местах. Снимки можно будет анализировать в динамике, сопоставлять с изображениями, полученными с помощью других методов лучевой диагностики (МРТ, МСКТ). Это позволяет более качественно проводить диагностику и лечение.

Преимущества цифровой рентгенодиагностики заключаются в мгновенном получении рентгеновского изображения гарантированно высокого качества, что означает более точную диагностику. Оборудование дает возможность компьютерной обработки снимков, выполнения автоматических измерений и расчетов. От аппаратов предыдущего поколения его отличает более высокая скорость рентгенологических исследований, низкая доза облучения пациента и врача, за счет чего увеличивается пропускная способность рентген-кабинетов.

На сегодняшний день обследования на современном флюорографе в среднем за рабочий день проходит 120 человек, теперь появилась возможность увеличить количество пациентов до 150–160 человек. На новом рентген-аппарате обследуется до 100 человек в день.

«Рентгенологические исследования и флюорография необходимы практически при всех формах и диагнозах, которые встречаются у пациентов кардиодиспансера. Это залог успешного лечения, своевременной диагностики, возможность выявлять ранние формы заболеваний, в том числе онкологических патологий, контролировать самочувствие. Самое передовое оборудование по рентгеновским исследованиям поможет нам обеспечить диспансеризацию населения и, что немаловажно, полноценное выполнение стандарта обследований кардиологических пациентов в стационаре», – рассказал о новой технике главный врач учреждения Сергей Макаров.