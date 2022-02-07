В ходе встречи обсуждалась реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории региона, а также планы на 2022 год.

В 2021 году в Кузбассе введено в эксплуатацию более 830 тыс. кв. метров жилья, в том числе более 570 тыс. кв. метров составили объекты индивидуального жилищного строительства. Кроме того, федпрограммы «Сейсмика» и «Чистая вода» выполнены на 100 %. В Белове завершено строительство водовода, который обеспечил качественной водой порядка 12 тыс. человек. В перспективе к объекту планируется подключить 100 тыс. кв. метров жилья. «Регион показывает хорошие результаты по выполнению планов. В области есть потенциал для реализации проектов, это необходимо использовать и строить новые объекты», – отметил Ирек Файзуллин.

В текущем году в рамках федпроекта по формированию комфортной городской среды в области планируется реализовать порядка 370 проектов.

«Кузбасс – один из немногих регионов в стране, кто в период пандемии не остановил ни одной стройки, а, наоборот, увеличил объемы строительства. И сегодня один за другим открываются новые детские сады и школы, спортивные объекты и учреждения здравоохранения, вселяются в благоустроенные квартиры новоселы, переехавшие из ветхого и аварийного жилья. За период 2019–2021 годов из аварийного жилья переселили более 11 тыс. кузбассовцев», – рассказал Сергей Цивилев.

Участники встречи также обсудили расселение аварийных многоквартирных домов за счет средств Фонда ЖКХ, находящихся в муниципальной собственности и особенности дальнейшего использования земельных участков на месте аварийных многоквартирных домов.