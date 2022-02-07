По информации министерства социальной защиты населения Кузбасса, на сегодняшний день в регионе оказывается 175 мер поддержки: 88 федеральных и 87 региональных. Их получают 773 тыс. человек – около 30 % от общей численности населения.

«В Кузбассе в 2022 году сохранятся все действующие меры социальной поддержки. В первую очередь помощь оказывается семьям с детьми, многодетным, одиноким, инвалидам. Ежегодно сумма, выделяемая из областного бюджета на эти цели, увеличивается», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, если в 2019 году финансирование мер социальной поддержки кузбассовцев составляло 14,1 млрд рублей, то в 2021 году сумма возросла до 23,1 млрд рублей, из них 48 % – средства областного бюджета.

В 2021 году на социальную поддержку семей с детьми направлено около 13 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом расходы выросли 2,7 раза. Такое увеличение произошло благодаря дополнительным мерам соцподдержки, введенным по решению президента РФ Владимира Путина.

Сегодня выстроена системная поддержка семей с детьми до 18 лет, причем выплаты предоставляют как органы соцзащиты населения, так и Пенсионный фонд РФ. Основную помощь людям оказывают с учетом нуждаемости, и она зависит от уровня доходов. Это меры поддержки на первого, второго и третьего ребенка, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет включительно на детей одиноких родителей.

Так, право на ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума на детей при рождении (усыновлении) первого ребенка имеют семьи, чей совокупный доход не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения. Выплата предоставляется до достижения ребенком трех лет. В 2021 году ею воспользовалась 21231 семья. Такая же помощь предоставляется при рождении (усыновлении) третьего ребенка. Получателями в 2021 году стали 13 294 семьи.

Для малообеспеченных многодетных семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных, предусмотрены скидка 30 % при оплате коммунальных услуг; денежная выплата на хлеб; ежеквартальная денежная выплата от 500 до 1000 рублей; бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет и другие меры поддержки. В 2021 году ими воспользовались 17,7 тыс. семей.

В регионе выплачивается областной материнский капитал. 2 356 семей при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в 2021 году получили на улучшение жилищных условий по 130 тыс. рублей. Эта мера продлена в отношении детей, родившихся до 31 декабря 2024 года.

Также в органах социальной защиты муниципалитетов состоят на учете и получают социальную поддержку 7 169 ветеранов Великой Отечественной войны и 19 445 ветеранов боевых действий и членов семей погибших военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы.

На компенсацию оплаты жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, а также субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в 2021 году направлено 6 294,6 млн рублей.

В 2021 году в Кузбассе заключено 5 409 социальных контрактов. Сумма выплат составила 448,8 млн рублей. По направлениям самыми востребованными были поиск работы (37,8 %) и индивидуальная предпринимательская деятельность (25,8 %).