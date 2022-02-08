Губернатор Сергей Цивилев обратился к Виктории Абрамченко с инициативой об увеличении санитарно-защитных зон угольных разрезов до 2 км. Со своей стороны заместитель председателя Правительства РФ поручила детально проработать инициативу главы региона. Напомним, сейчас рекомендованное расстояние от земельного отвода разреза до жилых домов – 1 км.

«Губернатор обозначил проблему: некоторые угольщики сокращают такие зоны, а буквально в нескольких десятках метров от разреза проживают люди. Предложение губернатора – увеличить такую зону до 2 км и больше не располагать угольные предприятия вблизи жилых районов. В противном случае бизнесу нужно брать на себя все расходы по переселению граждан», – подчеркнула Виктория Абрамченко в Instagram-аккаунте по итогам встречи с Сергеем Цивилевым.

Также стороны обсудили качество воздуха в регионе, Росгидромету поручено проработать расширение наблюдательной сети для городов, которые пока не входят в федеральный проект «Чистый воздух».