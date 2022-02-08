Государственная жилищная инспекция Кузбасса ежедневно проводит обследование дворов и кровель многоквартирных домов, проверяет качество и своевременность их очистки от снега и наледи, ограждение опасных зон сигнальными лентами.

Как рассказала руководитель ведомства Ирина Гайденко, с начала зимнего периода инспекторами ГЖИ в общей сложности обследованы свыше 8,1 тыс. кровель и 8,4 тыс. дворов. В ходе проверок выявлено 460 нарушений по очистке крыш и 265 по очистке дворов, по всем нарушениям выявлены предписания и предостережения на их устранение. Заведено порядка 80 административных дел за нарушение лицензионных требований при управлении МКД.

«Необходимо помогать жильцам, они не должны оставаться один на один с управляющими компаниями, надо объяснять им, в каких случаях на общих собраниях они могут сменить УК. Нельзя допускать случаи травматизма. При переоформлении лицензий на право управления многоквартирными домами на новые сроки будут учитываться ранее выявленные нарушения. Управляющим компаниям, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям, в продлении лицензий будет отказано», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Самая высокая доля выявленных в ходе проверок многоквартирного жилого фонда нарушений с начала зимнего периода приходится на девять муниципалитетов: это Прокопьевск, Мыски, Новокузнецк, Киселевск, Березовский, Полысаево, Тайга, Новокузнецкий муниципальный район, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ.

По данным органов местного самоуправления, в Кузбассе с начала года проведено 132,8 тыс. очисток от снега на придомовых территориях, 28,9 тыс. уборок снега на кровлях и более 63 тыс. с балконных и подъездных козырьков. С придомовых территорий МКД вывезено свыше 57 тыс. куб. м снега.

Инспекторский состав ГЖИ продолжает работу в усиленном режиме. О бездействии управляющих компаний и несвоевременной уборке снега во дворах и с крыш многоквартирных домов можно сообщить на горячую линию Госжилинспекции: 8 (3842) 36-93-32. Также жалобу можно отправить через официальный сайт гжи42.рф, через систему ГИС ЖКХ, по электронной почте gosgil@gosgil42.ru или обычным почтовым отправлением по адресу: 650064, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, 60. По всем изложенным в обращениях фактам будут проведены проверки и приняты меры реагирования.