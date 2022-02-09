Перспективы развития Таштагольского района обсудили на публичном отчете главы Владимира Макуты перед губернатором Сергеем Цивилевым. Участие в совещании приняли более 1000 жителей отдаленных поселков Горной Шории.

«Таштагольский район – территория, где мы активно модернизируем инфраструктуру: ремонтируем и строим дороги, отлаживаем систему водоснабжения, в перспективе появится аэропорт, новые гостиницы. Ежегодно здесь отдыхают более миллиона туристов, в следующем году территория будет принимать участников международного детского турнира “Дети Азии”. При этом важно, чтобы удобно и комфортно было не только туристам, но и жителям района», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как сообщил глава района Владимир Макута, четыре дороги в муниципалитете вошли в стратегию развития Кузбасса, утвержденную председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. По автодороге в зону СТК «Шерегеш» и объездной дороге поселка готова проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы. Идет проектирование автодороги до сектора «Е», проезд от сектора «А» до сектора «Б» находится на проверке в госэкспертизе.

В перспективе – асфальтирование дорог в Турочак, в Усть-Кабырзу и создание транспортного коридора, связывающего Алтайский край, Кузбасс и Хакасию.

Выполнен самый крупный проект последних лет – ремонт 20-километрового участка на дороге Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол стоимостью 800 млн рублей. Также за 3 года капитально отремонтированы 10 улиц (одна в Мундыбаше и девять в Шерегеше). Впервые уложен асфальт на участках дорог, которые проходят через Александровку, Кичи, Габовск, Алтамаш, Чушлу, это повышает качество жизни для жителей поселков. Всего за три года отремонтировано 37 мостов и 2,2 тыс. км дорог.

Жительница поселка Усть-Кабырза обратилась к губернатору с просьбой капитально отремонтировать дорогу: «К нам приезжают много отдыхающих, которых привлекают и природные достопримечательности, и музей Трехречье, и рыбалка, а дорога у нас из щебня, очень пыльно летом, природа страдает и люди». Сергей Цивилев подтвердил, что ремонт этой дороги планируется в ближайшие годы.

В поселке Мундыбаш завершена реконструкция насосно-фильтровальной станции стоимостью более 100 млн рублей. Очистка воды происходит на молекулярном уровне, более 4 тысяч жителей поселка получают чистую питьевую воду. Они подтвердили, что качество воды сейчас не уступает бутилированной воде. В январе 2022 года началось строительство фильтровальной станции в поселке Каз, которую планируют сдать в апреле 2023 года. Чистой водой будут обеспечены более 7,5 тысяч жителей двух поселков – Каз и Темиртау. Продолжается реконструкция очистных сооружений поселке Шерегеш, срок сдачи – июль 2022 года. Станция с производительностью 16 куб. м/сутки сможет обеспечивать потребности жилых домов и гостиниц курорта. При необходимости проект предусматривает увеличение мощности. Общая стоимость объекта – 1,1 млрд рублей. Финансирование привлечено в рамках соглашения, заключенного губернатором Сергеем Цивилевым с Ростуризмом.

В области энергетики в районе реализованы два уникальных проекта. По поручению Сергея Цивилева отдаленные населенные пункты электрифицированы за счет солнечных батарей. 228 комплектов оборудования установлено в 38 поселках. Стоимость проекта составила 52 млн рублей. На котельной Таштагола запущена турбогенераторная установка мощностью 2.5 МВт. Проект стоимостью 207 млн рублей реализован в рамках инвестиционной программы ООО «ЮКЭК». За счет производства собственной электроэнергии повышается надежность теплоснабжения потребителей. Экономия составила 20-25 млн рублей в год.

За три года в Таштагольском районе введено 76 тыс. кв. метров жилья. Квартирами обеспечены 80 детей-сирот, 52 семьи по программе переселения из ветхого жилья, 6 граждан с ограниченными возможностями здоровья, 7 участников боевых действий, 8 молодых многодетных семей, вдова участника Великой Отечественной войны.

Таштагольский район – один из самых спортивных: здесь регулярно занимаются спортом и физкультурой 52 % жителей. Воспитанники двух школ олимпийского резерва выступают на всероссийских и международных соревнованиях. Например, в этом сезоне сноубордист Игорь Слуев стал трижды чемпионом мира. А Дмитрий Сарсембаев дважды завоевал золото на кубке Европы. В самом Таштаголе за три года проведено 42 соревнования всероссийского уровня.

В районе активно развивается программа реабилитации детей с особенностями здоровья «Лыжи мечты». Мама одного из участников этого проекта обратилась к губернатору с просьбой сделать программу круглогодичной, чтобы дети могли заниматься и летом. Сергей Цивилев поддержал идею и поручил уже этим летом начать занятия с детьми на роликовых лыжах.

В рамках нацпроекта «Образование» заработали 5 «Точек роста», кабинеты цифровой среды в 6 школах, создано 690 новых мест дополнительного образования в центрах творчества (Таштагол, Каз, Шерегеш) и спортивной школе по беговым лыжам. По губернаторской программе «Моя новая школа» отремонтированы старейшая школа Таштагола № 1, в которой учатся 530 ребят, и школа № 9 – самая большая в городе (1060 учеников). На 2023 год в программу вошла школа № 11 в Шерегеше на 1100 учащихся. Также в Таштаголе капитально отремонтирован старейший детский сад № 1.

За три года отремонтированы терапевтическое отделение; фасад главного корпуса районной больницы и травмпункт в поселке Шерегеш, там же начат ремонт больницы. В микрорайоне Шалым построена модульная амбулатория. В текущем году будет сдана в эксплуатацию новая поликлиника в поселке Каз, четыре ФАПа и две амбулатории.

Автопарк больниц пополнили 7 новых карет скорой помощи, поступили передвижной рентген-аппарат, оснащение реанимационных палат, аппараты ИВЛ, УЗИ и рентген-аппарат в центральную больницу. Открыты два отделения долговременного ухода.

В сфере культуры за 3 года открыты модульная библиотека в поселке Шерегеш и кинозал в главном городском Доме культуры – это давняя мечта горожан. Отремонтирована школа искусств в поселке Мундыбаш и поставлено новое световое оборудование в дома культуры поселков Шерегеш и Каз. Сергей Цивилев поддержал просьбу жителей поселка Спасск о строительстве нового клуба (после пожара творческие и клубные объединения занимаются в малоприспособленном помещении).

В районе идет активное развитие туристической отрасли. В ней уже занято 3,5 тыс. человек. В рамках подписанных губернатором Кузбасса соглашений с якорными инвесторами до 2036 года на территории курорта и поселка будет привлечено порядка 150 млрд рублей инвестиций, что позволит создать около 5 тыс. рабочих мест.

На сегодняшний день основой экономики района является горнорудная отрасль. При поддержке губернатора идет реконструкция Таштагольского рудника и освоение новых горизонтов в Казском руднике. Шерегешский рудник второй год подряд бьет собственные рекорды, объемы добычи превысили 5 млн тонн руды в год. В целом за трехлетний период в результате внедрения современных технологий предприятия нарастили добычу руды на четверть – с 7 млн 200 тыс. тонн до 9 млн 41 тыс. тонн.

Район имеет большой потенциал для развития лесоперерабатывающей промышленности – более 90 % территории покрыто лесами. Самое крупное на данный момент предприятие ООО «Таежный» за три года в соответствии с дорожной картой, которую утвердил губернатор Кузбасса, запустило производство технологической щепы и пеллетов. В перспективе – запуск производства ламинированной фанеры. Сейчас в районе создано еще одно предприятие по глубокой лесопереработке – в районе реки Селезень. Инвестиции составили 1 млрд рублей. Здесь будут производить пиломатериалы различных видов, пихтовое масло и брикеты для каминов.