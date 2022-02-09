При создании Крапивинского гидроузла и водохранилища территория действующих государственных природных заказников вырастет на 43 тысячи гектаров.

«На землях, которые попадают в расчетную зону затопления Крапивинского водохранилища, располагаются “Бунгарапско-Ажендаровский” и “Салтымаковский” природные заказники регионального значения. Их границы, если стройка завершится, будут расширены, за счет чего на этих территориях не только будут сохранены условия для восстановления популяций редких видов растений и животных, но также организованы условия для сохранения и разведения водно-биологических ресурсов», — отмечает начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Евгений Бойко.

Существующий в Крапивинском округе заказник «Салтымаковский» будет увеличен более чем на 20 тыс. га. Ему присвоят новое название. В эту особо охраняемую природную территорию войдут акватория будущего Тайдонского залива с прилегающей по его периметру водоохранной зоной до поселка Медвежка, акватория заливов рек Кучуманда и Улуманда и земли лесного фонда их междуречья, территория реки Тайдон от поселка Медвежка и речной долины рек Алзас, Баянзас и Саянзас. Благодаря этому будет сформирована целостная природоохранная и водоохранная система, сохранятся истоки и русловые участки основных магистральных притоков реки Тайдон с водой природного качества. Это в свою очередь поможет увеличить многообразие биотопов для существования растений и животных особо охраняемой природной территории.

Кроме того, планируется увеличить границы заказника «Бунгарапско-Ажендаровский» с включением в состав заказника акватории Бунгарапского залива. Река Бунгарап в настоящее время протекает по таежной зоне, не подвергающейся выраженному техногенному влиянию и воздействиям сельскохозяйственного производства. Вода в реке по многим показателям близка к природному качеству. Включение в состав заказника Бунгарапского залива обеспечит в дальнейшем возможность сохранения участка акватории, в границах которого возможно увеличение нерестовых участков и концентрации объектов водных биологических ресурсов. Также у заказника «Бунгарапско-Ажендаровский» появится отдельный кластер в виде охраняемого природного резервата в границах акватории Нижне-Терсинского залива и его водоохранной зоны.

Таким образом, за счет изменения границ действующих государственных природных заказников площадь земель заповедного фонда будет увеличена почти на 43 тысячи га.

Создание водохранилища позволит в перспективе развивать рыбоводство Кузбасса. В настоящее время в регионе активно работают два индустриальных (ООО «Беловское рыбное хозяйство» и ООО «Сибирская инвестиционная группа») и 40 прудовых рыбоводных хозяйств. В их ведении находятся 69 рыбоводных участков. За 2021 год рыбоводными хозяйствами Кузбасса выращено 968 тонн рыбы.

Также планируется строительство рыбоводческого хозяйства по выращиванию товарной рыбы с мощностью 700 тонн рыбы в год. Будет создано 40 рабочих мест, объем инвестиций составит 500 млн рублей. Разводимые виды рыб: толстолобик, карп, цветной карп, канальный сом, белый амур, форель, сибирский осетр.

Инвестпроект по выращиванию товарной рыбы при Крапивинской ГЭС поможет увеличить производство рыбы в регионе в два раза, что важно для удовлетворения потребности населения Кузбасса в собственной экологичной рыбной продукции.