Профильные министерства и ведомства подводят промежуточные итоги реализации в регионе национального проекта «Демография» с 2019 года.

«Нацпроект “Демография” – один из самых важных для жителей, он направлен на разноплановую поддержку наиболее незащищенных категорий – детей и людей старшего поколения. Он включает проекты, связанные с развитием социальной инфраструктуры, прежде всего детских садов, программы поддержки семей с детьми, людей старшего возраста или оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

По данным регионального Минстроя, в рамках нацпроекта «Демография» активно строят новые детские сады не только в городах, но и в сельской местности. В каждом новом дошкольном учреждении разработана индивидуальная образовательная концепция. Есть экологическое, музейное, техническое, спортивное, культурное и другие направления. С 2019 года в регионе сдано 19 дошкольных учреждений в Кемерове, Новокузнецке, Киселевске, Осинниках, Кемеровском, Гурьевском и Прокопьевском муниципальных округах. В феврале ребят примет детсад в селе Верхотомское Кемеровского округа. До конца 2022 года запланировано завершение строительства еще 10 детских садов.

Благодаря нацпроекту «Демография» в Кузбассе активно развивается спортивная инфраструктура. Открыты ледовый спортивный комплекс «Сосновый» в Кемерове, ФОК «Металлург» в Белове. Также в Белове открылся современный ФОК «Колмогоровский». В Междуреченске начал работу новый спорткомплекс «Звездный» с 25-метровым плавательным бассейном.

В рамках нацпроекта установлено 14 спортивных площадок ГТО в Беловском, Гурьевском, Ижморском, Кемеровском, Мариинском, Таштагольском, Топкинском, Яйском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском округах, Новокузнецком районе, пгт Верх-Чебула, Тисуль, Крапивинский.

В общей сложности 52 спортивные школы и организации разного уровня получили новое оборудование, экипировку и инвентарь для занятий различными видами спорта. Спортшколы Кузбасса получили 20 автобусов.

В 2022 году в рамках нацпроекта и госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014–2024 годы в Калтане начнется строительство ФОКа с универсальным игровым залом площадью 1438 кв. м. Финансирование составит более 100 млн рублей. Здесь можно будет заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом и гандболом. В Новокузнецке начнется строительство крытого футбольного манежа.

Важная часть нацпроекта – помощь семьям с детьми. На реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» с 2019 года направлено свыше 11 млрд 200 млн рублей. Средства предназначены для ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, третьего ребенка или последующих детей; соцподдержки семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей; областного материнского (семейного) капитала; использования вспомогательных репродуктивных технологий при лечении бесплодия (ЭКО); проведения информационно-разъяснительной кампании для популяризации госинициатив и предложений кредитных организаций, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей в зависимости от очередности рождения детей.

Нацпроект также способствует поддержке людей старшего поколения. В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» действует пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами. В настоящее время он реализуется в 18 муниципалитетах, в 2022 году планируется распространить проект во всем регионе.

С 2019 года открыты и оснащены необходимым оборудованием 30 школ ухода, в которых практикуется три формата работы – групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом для обучения граждан. Только в 2021 году в школах ухода Кузбасса прошли обучение 5 630 граждан и проведено 4 837 занятий.

Дооснащены оборудованием 30 пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР). Они работают совместно со школами ухода, чтобы люди могли при получении ТСР обучиться навыкам их правильного использования.

27 отделений дневного пребывания перешли на работу в новом формате. Они организуют дневное пребывание граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности. Кроме того, людей доставляют к месту проведения занятий и домой.

В учреждениях социального обслуживания получают услуги сиделки 1253 человека (828 – на дому, 425 – стационарно).

В сентябре 2019 года в регионе создан Единый координационный центр, благодаря которому отлажено взаимодействие учреждений здравоохранения и соцзащиты, реализующими пилотный проект по созданию системы долговременного ухода в Кузбассе. Для приема обращений заработал бесплатный единый телефон на базе Центра социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса: 8-800-302-1410.

Кузбасс стал одним из пилотных регионов, где в 2020 году стартовал проект по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг гражданам России от 65 лет, в том числе проживающим в сельской местности. Помощь уже получили 580 человек, реализация проекта продолжается, помощь получают 160 человек старше 65 лет.