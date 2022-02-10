Одним из самых востребованных для жителей Кузбасса стал проект по содействию занятости нацпроекта «Демография».

«Реализация образовательных программ по нацпроекту – уникальная возможность для жителей бесплатно обучиться по интересующей специальности или сменить направление деятельности. За 3 года программами профобучения и дополнительного профессионального образования воспользовались более 15 тысяч человек», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Большое внимание нацпроект уделяет образовательным программам. В 2020 году стартовала программа «Ворлдскиллс Экспресс» по профобучению и дополнительному профобразованию пострадавших из-за эпидситуации. Региональным оператором стал Центр опережающей профессиональной подготовки. Занятия проходили на базе 28 площадок в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Березовском, Киселевске, Междуреченске, Прокопьевске и Юрге. В Кузбассе 3,1 тыс. человек прошли обучение по 56 востребованным направлениям. В их числе веб-дизайн и разработка, интернет-маркетинг, геодезия, дошкольное воспитание, кирпичная кладка, поварское дело, реклама, ремонт и обслуживание автомобилей, медицинский и социальный уход, флористика, электромонтаж и другие.

По нацпроекту в 2019 году прошли обучение 2 339 кузбассовцев предпенсионного возраста. Самыми востребованными профессиями стали охранник, продавец, стропальщик, электрогазосварщик, а также направления «бережливое производство» и «информационно-коммуникационные технологии».

В 2020 году прошли обучение 922 человека в возрасте 50 лет и старше, а также пенсионеры. Самыми востребованными компетенциями были повар, слесарь по ремонту автомобиля, охранник. Также по нацпроекту прошли обучение 230 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также безработные женщины, имеющие детей дошкольного возраста. Наиболее активно они осваивали профессию повара. Повышали квалификацию или переобучались по направлениям: бережливое производство, основы компьютерной грамотности, кадровая служба: делопроизводство и документооборот, ключевые компетенции руководителя и другие.

В 2021 году прошли обучение около 9 тыс. кузбассовцев – молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, незанятые женщины с детьми дошкольного возраста, люди предпенсионного возраста, от 50 лет и старше, а также безработные.

Одним из региональных операторов проекта выступает Центр опережающей профессиональной подготовки, который представляет академию «Ворлдскиллс Россия». Здесь прошли обучение 4 423 человека. Для участников предложены учебные программы по 64 компетенциям, особенно востребованным в Кузбассе: «Веб-дизайн и разработка», «Инженерный дизайн CAD», «Дошкольное воспитание», «Сварочные технологии», «Геопространственные технологии», «Бухгалтерский учет», «Медицинский и социальный уход», «Реклама», «Парикмахерское искусство» и другим. Все они соответствуют стандартам «Ворлдскиллс Россия». Обучение организовано на базе 39 площадок в техникумах и колледжах. По итогам обучения 98 % выпускников успешно используют полученные навыки. Так, в 2021 году 4 335 человек трудоустроились в организации, сохранили имеющуюся занятость или встали на учет в налоговую инспекцию как самозанятые.

В 2021 году возможностью бесплатного обучения воспользовались 664 безработных кузбассовца. В основном участниками программ переподготовки стали жители крупных городов региона. Наиболее активно безработные кузбассовцы осваивали рабочие компетенции: водитель автомобиля, машинист котельной, охранник, парикмахер, повар. Общий перечень профессий, по которым учились безработные граждане, включает около 60 наименований различных курсов. Кроме того, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» с 2021 года реализуются мероприятия по повышению эффективности службы занятости населения. В Кузбассе в 2021 году приступили к модернизации Центра занятости населения Новокузнецка. В регионе он станет вторым кадровым центром единого федерального бренда «Работа России».