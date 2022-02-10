Глава Юргинского муниципального округа Дадаш Дадашов отчитался перед губернатором Сергеем Цивилевым о результатах развития муниципалитета за 3 года, а также рассказал о планах на текущий год. В онлайн-формате во встрече приняли участие жители округа: общественники, школьники, активисты, ветераны, представители администрации.

Основой экономики Юргинского округа является сельское хозяйство. За последние 3 года введено в оборот 4,6 тыс. га земель сельхозназначения. Благодаря этому создано 8 новых фермерских хозяйств – 24 рабочих места. В 2022–2023 годах будет введено 7 тыс. га. Молочным скотоводством занимаются 4 предприятия и 18 КФХ. В сельское хозяйство инвестировано 760 млн рублей, приобретено 18 комбайнов, 20 тракторов и другой сельхозтехники.

«Вы провели очень важную работу, земли были брошены, пришлось потратить силы и средства, чтобы вернуть их в оборот. У вас очень хорошие показатели в сельском хозяйстве, надо продолжать работу в этом направлении, оказывать необходимую поддержку фермерам, в том числе консультативную, по оформлению документов, чтобы они участвовали в программах различного уровня», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Благодаря региональному проекту «Создание системы фермеров и развитие сельской кооперации» в результате конкурсного отбора были созданы 9 новых животноводческих крестьянско-фермерских хозяйств. Сумма грантовой поддержки составила 31 млн рублей. На гранты приобретены животные, техника и складские помещения. Поголовье скота увеличено на 340 голов, создано 20 новых рабочих мест.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в округе благоустроено 6 общественных территорий. В рамках губернаторской программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива» реализованы 9 проектов, например, благоустроили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Талая, в деревне Пятково установили спортплощадку. В 2022 году планируется благоустроить парк «Славы» в деревне Зеледеево и парк «Центральный» в селе Проскоково.

Для бесперебойного обеспечения жителей холодной водой заменено 6,6 км водопроводных сетей, установлены 28 глубинных насосов, обустроена одна артезианская скважина. Кроме того, в округе установили 5 модульных очистных сооружений. Все это позволило обеспечить качественной питьевой водой три населенных пункта, в которых проживает 2849 человек.

Модернизируется система теплоснабжения: заменено 5,5 км теплотрасс, установлено 22 новых водогрейных котла. В 2022 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры и поддержку ЖКХ планируется потратить около 37 млн рублей.

В округе капитально отремонтировали более 2,5 км дорог с твердым покрытием. В 2022 году планируется капремонт 600 м улицы Центральной в деревне Зимник.

Забота о подрастающем поколении – одно из приоритетных направлений работы в муниципалитете. По губернаторскому проекту «Моя новая школа» отремонтирована и полностью оснащена Искитимская средняя школа, в которой обучается более 450 детей. Созданы 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в две школы поставлены комплекты компьютерного оборудования, капитально отремонтировали спортзалы Попереченской и Проскоковской школ. Установлены 5 детских площадок и одна многофункциональная спортивная площадка. Получено 13 новых школьных автобусов, которые возят 714 детей из 33 населенных пунктов.

Поступило 9 единиц нового медицинского оборудования. С февраля 2021 года организованы еженедельные выездные обследования жителей округа. Также налажена работа передвижного ФАПа в населенные пункты, где отсутствуют стационарные пункты. Автопарк лечебных учреждений в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения пополнили 13 автомобилей. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» началось строительство 9 ФАПов, их планируют сдать в 2022 году.

По программе «Земской доктор/фельдшер» в 2021 году трудоустроены педиатр в поселок станции Юрга-2 и фельдшер в деревне Елгино. Молодым специалистам предоставляется служебное жилье.

Сергей Цивилев поручил наладить систему получения медпомощи. Жители пожаловались, что сложно попасть к врачам, особенно к узким специалистам. После объединения пациентов принимает Юргинская горбольница, иногда на доставку больных в город уходит 3–4 часа. Как отметил глава округа, специально для транспортировки пациентов округа будет приобретено 6 автомобилей.

Уделяется внимание объектам культуры. За 3 года отремонтированы Юргинский, Попереченский и Тальский дома культуры. В 2020 году завершен капремонт Детской школы искусств в деревне Новороманово, ее посещают 217 ребят. На базе Попереченского СДК открылся Центр казачьей культуры «Хуторок», где работают выставки старинных вещей и утвари, а также экспозиция «Владение казачьим оружием».

В 2022 году в округе планируется открытие центров образования «Точка роста» на базе Мальцевской, Зимниковской и Искитимской школ. В деревне Новороманово будет создана модельная библиотека. В поселке Юргинский капитально отремонтируют здание детской музыкальной школы, также запланирован капремонт здания Арлюкского СДК.