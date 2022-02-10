О достигнутых результатах за три года губернатору доложил глава Ленинск-Кузнецкого округа Евгений Никитин. В присутствии жителей он рассказал, что прошедшие 3 года были непростыми, но все намеченные планы и поручения выполнены.

«Отдельное внимание необходимо уделить развитию спортивных и образовательных учреждений в округе, чтобы у детей здесь было еще больше возможностей учиться и заниматься спортом в комфортных условиях», – сказал Сергей Цивилев.

В спортивной школе поселка Демьяновка установлена спортивная площадка для выполнения и сдачи нормативов ГТО. В рамках федпроекта «Успех каждого ребенка» отремонтирован спортивный зал Шабановской школы, закуплен спортивный инвентарь. Капитально отремонтирован пол в спортзале Панфиловской школы. Обустроена универсальная спортплощадка и современная хоккейная коробка в поселке Мирный за счет Инициативного бюджетирования. Участие в создании объекта приняли сами жители и местные предприниматели. Закончено строительство спортзала в селе Ариничево. В поселке Восходящий в рамках программы «Дни Москвы в Кузбассе» установлена многофункциональная спортивная площадка. По проекту «100 площадок – Кузбассу» установлены детские игровые площадки в селах Панфилово, Худяшово и деревне Красноярка. В селе Красное отремонтирован спортзал.

По словам серебряного призера Олимпийских игр в Токио, уроженки округа Анастасии Ильянковой, все спортивные площадки отвечают современным требованиям, безопасные, выполнены качественно.

Губернатор поддержал просьбу жителей села Драченино о строительстве спортивного комплекса и рекомендовал главе совместно с жителями срочно подготовить проект будущего спортивного объекта.

В рамках регионального проекта «Моя новая школа» в мае 2021 года завершен капремонт Ленинуглевской школы. По поручению губернатора заасфальтировали дорогу к школе и выполнили остановочное кольцо. Также по просьбам жителей заасфальтировали дорогу с тротуарами к детскому саду. Кроме того, оборудован гаражный комплекс с помещением для ремонта школьных автобусов и учебный класс по технике безопасности для водителей.

Нацпроект «Образование» позволил дополнительно создать на территории округа пять центров цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», а по проекту «Цифровая образовательная среда» современной компьютерной техникой оснащены шесть школ. На 2022 год запланировано создать 4 центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

Наиболее масштабными проектами в сфере культуры стали ремонт ДК села Красного, техническое оснащение зрительного зала СДК села Подгорного, ремонт здания и приобретение технического оборудования для зрительного зала Дома культуры села Панфилово, наружный ремонт Дома культуры поселка Ивановка.

Для доставки детей из отдаленных сел в школы получено 9 новых автобусов и за счет собственных средств приобретен автомобиль «Газель» для спортивной школы. Еще 9 новых школьных автобусов округ получит в этом году.

«По вашему поручению, Сергей Евгеньевич, мы провели ревизии зданий всех школ округа. В дальнейшем совместно с жителями приняли решение, что капитального ремонта требует Ариничевская школа. Работы идут в срок. Уже утеплен фасад, заменили чердачные перекрытия и крыша, вставлены новые окна, проводятся работы внутри помещения», – рассказал глава округа Евгений Никитин.

Для участия в областном конкурсе в этом году разрабатываются проекты по капремонту трех детских садов и трех школ в рамках губернаторских программ «Моя новая школа» и «Мой новый детский сад».

По нацпроекту «Демография» в округ поступило новое медицинское оборудование. Успешно сдана в эксплуатацию Драченинская амбулатория, средства на строительство которой были получены из областного бюджета. На очереди в этом году открытие модульных ФАПов в селах Камышино и Ариничево и поселке Демьяновка.

Агропромышленный комплекс муниципального округа входит в тройку ведущих производителей основных видов сельхозпродукции Кузбасса. По сбору зерна, производству молока, округ занимает второе место в регионе. Посевная площадь сельхозкультур хозяйств всех категорий составляет 121,1 тыс. га. За три года посевные площади были расширены на 6 тыс. га. Сельхозпредприятия округа за три года вложили более 1,2 млрд рублей собственных средств в основной капитал. Приобретен 31 новый трактор и 20 новых зерноуборочных комбайнов. Успешная работа предприятий ежегодно отмечается на главном аграрном форуме страны – Всероссийской выставке «Золотая осень». За три года участники от Ленинск-Кузнецкого округа получили 7 медалей выставки (2 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые).