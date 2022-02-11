Сергей Цивилев проинспектировал строительство жилья и социальных объектов в Белове

В ходе рабочей поездки в Белово губернатор Сергей Цивилев проконтролировал строительство нового квартала «Сосновый», где осмотрел строящиеся многоквартирный дом и детский сад «Изумрудный город», площадку под новую школу, а также обсудил план создания аллеи.

«Сосновый» – район перспективной застройки, здесь активно развивается инфраструктура. Почти готов жилой многоквартирный дом, еще один начнут строить в этом году. Завершается строительство детского сада, спроектирован еще один детсад. В этом же году начнут возводить новую школу, создадут еще одно место для прогулок и отдыха горожан. Все это – часть комплексной работы по созданию комфортной среды для жителей», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

63 семьи беловчан получат квартиры в доме № 5, который планируют заселить до конца первого полугодия 2022 года. 15 квартир в новой девятиэтажке получат дети-сироты, 44 – малообеспеченные семьи, 4 – переселенцы из аварийного жилья. Сейчас работы на стадии отделки. Рабочие шпаклюют стены и клеят обои, устанавливают входные и межкомнатные двери, монтируют сантехнику. Строительная готовность объекта составляет 93 %.

В соответствии с нацпроектом «Демография» заканчивается строительство детского сада «Изумрудный город», рассчитанного на 190 детей. Здесь будут сформированы 8 групп, 2 из них – ясельные. Во всех группах «Изумрудного города», кроме младших, в воспитательный процесс будут внедрять цифровые технологии. Для дошкольников закупят интерактивное оборудование.

Объект готов уже на 89 %. Строители заканчивают облицовку стен и полов первого и второго этажей керамической плиткой, готовят стену под покраску, устанавливают подоконники и откосы на втором этаже, обустраивают керамогранитный фасад.

В этом году в квартале «Сосновый» начнется строительство 4-этажной школы на 1 100 мест. Проектом предусмотрены универсальные учебные классы, кабинеты труда, моделирования, изобразительного искусства, наблюдения за природой, 4 спальни-игровые для первоклассников. Кроме того, в школе оборудуют лаборантские, кабинеты музыки и хореографии, два спортзала, библиотеку-медиатеку, актовый зал с примыкающими к нему костюмерной и гримерной, фойе и хранилищем для декораций и специализированного реквизита. В школьном дворе будут обустроены две спортивные площадки и футбольное поле с беговой дорожкой. На территории установят скамейки и парковки для велосипедов.

Создание аллеи имени Льва Ковылина запланировано в 2023 году по программе «Формирование современной городской среды». Здесь обустроят детскую и спортивную площадки, велосипедные и пешеходные дорожки, построят сцену и крытый павильон. Аллею назвали в честь воина-интернационалиста, погибшего во время контртеррористической операции на Кавказе. Указом президента Лев Ковылин посмертно награжден орденом Мужества. В память о нем планируется установить мемориальный камень.