Заключено соглашение о намерениях реализовать инвестпроекты в особой экономической зоне «Кузбасс» между правительством Кузбасса и потенциальными резидентами — научно-производственным холдингом «АмарантАгро» и АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент».

«Создание особой экономической зоны «Кузбасс» открывает перед регионом большие перспективы. Прежде всего это диверсификация экономики, новые производства в различных отраслях и, соответственно, создание для жителей высокооплачиваемых рабочих мест», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Подписи под договором поставили губернатор Сергей Цивилев и председатель совета директоров холдинга «АмарантАгро», президент АО «ХК «Сибирский цемент» Олег Шарыкин.

ООО НПХ «АмарантАгро» планирует в течение 4 и 5 лет последовательно создать два производства по переработке сельскохозяйственных культур. Инвестиции в сумме составят почти 16 млрд рублей, появится 600 рабочих мест.

АО «ХК «Сибирский цемент» в качестве резидента ОЭЗ «Кузбасс» планирует построить завод по производству извести. Планируемый объем инвестиций — 2 млрд рублей, будет создано 70 рабочих мест. Срок реализации проекта — 3 года.

Напомним, создание особой экономической зоны «Кузбасс» промышленно-производственного типа одобрено межведомственной рабочей группой по вопросам создания ОЭЗ и ТОСЭР в моногородах под председательством заместителя председателя Правительства РФ Юрия Трутнева. С учетом перспектив развития ОЭЗ будет расположена на территории двух муниципальных образований — в Топкинском муниципальном округе и Кемерове. Общий объем инвестиций в ОЭЗ составит порядка 500 млрд рублей. Это позволит создать более 10 тысяч рабочих мест.