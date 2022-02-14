На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсудили текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

«Количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом продолжает расти. При этом снизилась доля подтвержденных заболевших COVID-19 среди детей: если две недели назад их было 20–30 %, сейчас — около 10 % от общего количества заболевших», — рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

На прошедших выходных почти сравнялось количество госпитализированных — 272 человека и выписанных — 270 человек. В регионе в настоящее время развернуто 3 254 койки, занято 2 654. Отмечается стабилизация ситуации по количеству вызовов скорой помощи.

Прививку от коронавируса поставили 1 138 033 человека (68,9 % от подлежащих вакцинации), еще 289 804 человек прошли повторную вакцинацию. Привито 1382 подростка. Прошли вакцинацию 1 раз 299 318 жителей в возрасте 60 лет и старше (54,5 % от подлежащих вакцинации), еще 130 047 человек старшего поколения вакцинированы повторно.