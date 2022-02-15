Для популяризации внутреннего культурно-познавательного детского туризма с февраля в Кузбассе заработал передвижной музей с экспозицией «Прикосновение к подвигу», а в ближайшее время будет запущен новый региональный проект «Юный турист Кузбасса». Другим знаковым событием в этом году станет проведение Всероссийского слета юных туристов на территории региона.

«Кузбасс — уникальный регион со своей историей, со своим потенциалом. И об этом должны знать наши дети. В этом году мы запускаем новые проекты в области образовательного туризма, которые познакомят школьников с достопримечательностями нашего края», — рассказал Сергей Цивилев.

Передвижной музей с экспозицией «Прикосновение к подвигу» знакомит школьников с подвигом уроженца Кузбасса Николая Ивановича Масалова. Экспозиция будет работать до открытия мемориального комплекса воину-освободителю и посетит все муниципалитеты Кузбасса. Участниками проекта станут более 10 тысяч школьников.

Еще одним знаковым событием этого года станет проведение Всероссийского слета юных туристов на территории Кузбасса. С 25 июля команды юных туристов со всей России выйдут в пешеходные туристские походы разной категории сложности по среднегорному району Кузнецкого Алатау.

В ближайшее время начнет работу проект «Юный турист Кузбасса». Его участниками станут школьники от 7 до 18 лет. Путешествие по родному краю можно будет совершать с помощью специального мобильного приложения, в котором собраны туристические объекты. По словам министра туризма и молодежной политики Антона Пятовского, программа дает возможность за годы учебы поэтапно организовать посещение всех достопримечательностей Кузбасса. По итогам участников планируется наградить знаком отличия «Юный турист Кузбасса». Кроме того, проект поможет наладить взаимодействие между туроператорами и школами, проработать критерии требований к организациям, занимающимся детским туризмом.

По информации министерства туризма и молодежной политики, в 2021 году реализовано более 80 экскурсионных программ с маршрутами более чем по 120 объектам Кузбасса. Два проекта стали победителями Форума по развитию детского туризма, который проходил в Волгограде. В номинации «Пилотные проекты в сфере детского туризма» победил межрегиональный маршрут «Путешествие академиков по южной Сибири», в основу которого легли исследования академического отряда Миллера в рамках Великой Северной Экспедиции. Маршрут проходит по Кузбассу, Алтаю и Хакасии. В номинации «Турпродукт в сфере экологического туризма» в числе победителей значится кузбасский проект «Следуй законам тайги».

С помощью проекта «Живые уроки» ребята закрепляют и дополняют знания по предметам школьной программы. А проект «Кузбасс — Кузница Победы», в рамках которого организуются культурно-исторические маршруты, знакомит школьников с историей региона, рассказывает о весомом вкладе кузбассовцев в Победу в Великой Отечественной войне.

Экскурсии организуют и предприятия Кузбасса. Уже несколько лет туристов в возрасте от 10 лет принимают на кондитерской фабрике «Конфалье» в Березовском, деревенском молочном заводе «Васьково» и аграрно-туристическом комплексе «Усадьба Лобановых» в Промышленновском округе. В экскурсиях по предприятиям в угольной, химической и металлургической отраслях могут принять участие кузбасские школьники с 14 лет.

По информации министра образования Кузбасса Софьи Балакиревой, образовательный туризм для детей и подростков в регионе развивается по трем направлениям — это экскурсионно-образовательные маршруты, образовательно-туристические программы и туристско-краеведческие мероприятия и акции.

Одним из популярных маршрутов стал культурно-образовательный проект «Сердце Кузбасса – Кемерово». Школьники из разных муниципалитетов приезжают в столицу Кузбасса и в течение четырех дней посещают достопримечательности, музеи «Красная горка», «Томская писаница», областной краеведческий музей и другие.

К 300-летнему юбилею Кузбасса приурочен туристско-краеведческий проект «По следам экспедиции Петра Чихачева». С 1 июля по 30 августа 2021 года более 500 школьников разных возрастов прошли 14 походных этапов от Тисульского до Промышленного округа. В экспедиции приняли участие победители и призеры туристско-краеведческих соревнований. В рамках проекта было также организовано два экскурсионных маршрута для 30 детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам экспедиции выпущена книга, в основу которой легли походные дневники школьников.

С 2005 года школьники традиционно посещают памятник природы «Поднебесные зубья», а с 2015 года в рамках туристско-краеведческого проекта «Вершины воинской славы» ребята совершают восхождение на вершины Кузнецкого Алатау, которым присвоены имена кузбассовцев – героев Советского Союза и России. Ежегодно вершины посещают свыше 5 тысяч кузбасских школьников. С 2016 года в Кузнецком Алатау организуется туристский лагерь для воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все детские походы сопровождают 200 квалифицированных и специально подготовленных инструкторов.

Кроме того, дети ежегодно принимают участие в сплавах по рекам Томь, Кия, Мрас-Су, Мундыбаш, Золотой Китат, Кондома. Для самодеятельного туризма и для организованных групп детей от организаций отдыха и оздоровления разработаны 224 маршрута от 2 до 200 км и продолжительностью от 1 до 12 дней.

Во время туристско-краеведческих мероприятий и акций ежегодно в Кузбассе проводятся фото- и видеоконкурсы, челленджи в социальных сетях. Во всех территориях Кузбасса действуют маршрутно-квалификационные комиссии, которые оценивают способность группы пройти маршрут по заявленной категории сложности.