Возложения цветов и памятные мероприятия, посвященные 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошли во всех муниципалитетах региона. В Кемерове к мемориалу «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», расположенном на Пионерском бульваре, возложили цветы губернатор Сергей Цивилев, ветераны, юнармейцы, активисты городской и областной организаций ветеранов Афганистана, жители города.

«В этот день мы вспоминаем тех, кто отважно сражался, кто погиб, выполняя свой воинский долг. Память об этих героях для нас священна, мы будем всегда хранить ее и передавать нашим детям и внукам», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

На афганской земле погибли 17 кемеровчан. Их имена носят улицы города, память о героях увековечена на мемориальных досках. Сейчас в Кемерове проживают 622 участника боевых действий в Афганистане. Они руководят деятельностью военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, стоят на страже законности и правопорядка, трудятся на разных предприятиях.

В Осинниках возложили цветы к стеле с именами погибших на Северном Кавказе и на территории республики Афганистан, расположенной на «Аллее Славы», и к скульптуре «Мать, ждущая сына с войны» в городском парке. В городских образовательных и культурных учреждениях проходят уроки мужества, информационные часы и иные познавательные мероприятия.

В Афганистане погиб осинниковец Михаил Ваганов. В честь него названа одна из улиц города, ежегодно проходит региональной турнир по вольной борьбе. В настоящее время в Осинниковском округе проживают порядка 70 ветеранов боевых действий, проходивших службу в Афганистане.

В Юрге руководители города, депутаты, ветераны, представители общественных организаций, юнармейцы почтили память павших в афганской и чеченской войнах и возложили цветы к монументу «Черный тюльпан».

В Мысках митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, провели у Мемориального комплекса воинам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Участники возложили цветы к мемориальной плите, минутой молчания почтили память мысковчан, погибших на афганской войне — капитана Александра Дерендяева, прапорщика Николая Юрова, младшего сержанта Игоря Кусургашева и рядового Юрия Улагашева. Сейчас в Мысках звание воина-интернационалиста несут 60 ветеранов боевых действий в Афганистане. Трое из них являются кавалерами ордена Красной Звезды, 19 жителей города отмечены медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

В Новокузнецке у памятника «Черный тюльпан» в четвертый раз прошла патриотическая акция «Память из пламени Афганистана». В знак памяти воинов-интернационалистов, отдавших жизни в военных конфликтах, участники мероприятия возложили цветы и почтили павших минутой молчания.