Как отмечают специалисты, по предварительным оценкам строительство Крапивинской ГЭС положительно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса во многих сферах экономики Кузбасса как в период строительства, так и после его завершения.

В период строительства будет увеличено производство бетона, металлопроката и других стройматериалов, а также объем добычи полезных ископаемых (щебень, гравий, песок и т.д.), необходимых для строительства как самой ГЭС, так и современного благоустроенного жилья и социальной инфраструктуры поселка Зеленогорский.

ГЭС обеспечит приток на территорию Крапивинского округа специалистов, связанных со строительством, последующей эксплуатацией и с сопутствующими сферами деятельности — торговля, услуги и прочие. Это повлечет за собой необходимость развития транспортной инфраструктуры Крапивинского муниципального округа и запуск новых маршрутов в этом направлении.

Завершение строительства будет стимулировать развитие других сфер экономики. Так, планируется создать рыбоводческое хозяйство по выращиванию товарной рыбы. Для развития водного сообщения будет построено не менее двух причалов — в районе пгт Зеленогорский и поселка Осиновое Плесо.

Выгодное географическое положение, транспортная доступность, благоприятные природно-климатические условия создадут возможности для развития санаторно-курортного направления. Вокруг бассейна запланировано строительство турбаз отдыха с пляжными зонами, торговыми точками и местами для рыбалки. Развитие туристского направления потребует организации сезонных междугородных и межрегиональных маршрутов.