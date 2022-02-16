Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого представил в Кузбассе выставку «Айвазовскому вослед…»

В Музее изобразительных искусств Кузбасса в рамках нацпроекта «Культура» открылась выставка «Айвазовскому вослед…» с экспонатами из собрания Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого (Санкт-Петербург). Экспозицию посетил губернатор Сергей Цивилев.

«Благодаря этой выставке кузбассовцы смогут ознакомиться с лучшими произведениями русского искусства прошлых эпох, узнать больше об истории российского флота, увидеть уникальные экспонаты. Важно, что молодежь сможет посетить экспозицию по Пушкинской карте», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Как отмечают организаторы, экспозиция позволяет проследить историю отечественной маринистики от ее основателя Ивана Константиновича Айвазовского до художников начала XX века. На выставке представлены 70 произведений живописи и графики XIX–ХХI веков, модели кораблей, предметы морской практики, обмундирование, судовые колокола, флаги, знамена, а также уникальные экспонаты, например, кусок бортовой обшивки крейсера «Аврора», пробитый снарядом противника в Цусимском сражении.

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого — один из старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев мира. Его коллекция насчитывает свыше 700 тысяч единиц.

Выставка «Айвазовскому вослед…» будет работать до 9 мая 2022 года. В рамках экспонирования планируются экскурсии, мероприятия и лекция о творчестве И.К. Айвазовского.