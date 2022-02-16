По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году планируется привести в нормативное состояние 130 км автомобильных дорог, заменить 19 светофоров, установить 15 остановок, заменить около 27 тысяч погонных метров дорожных ограждений, старые дорожные знаки на новые и нанести дорожную разметку. Ключевыми объектами станут дороги, которые ведут к школам, детским садам и медучреждениям.

«В этом году в Кузбассе будут отремонтированы и оборудованы средствами безопасности в первую очередь те автодороги, которые обеспечивают подъезды к образовательным учреждениям, объектам культуры и здравоохранения, а также дороги, где проходят маршруты общественного транспорта и школьные автобусы», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Так, в Кемерове будет обновлена главная магистраль города — пр. Ленина от ул. Волгоградской до бульвара Строителей. Ремонт транспортной артерии обеспечит безопасное передвижение до школ, детских садов и Легкоатлетического манежа. Еще одним участком станет ремонт ул. Кирова на участке от ул. Николая Островского до Красноармейской, которая обеспечивает транспортную доступность к больничному городку, детским садам и школам.

В программу ремонтных работ включен участок ул. Авроры и 2-го переулка Авроры. По этим дорогам жители Рудничного района добираются в школу №34 и три детских сада, а также в районную больницу. В микрорайоне Кедровка будет обновлена ул. Советская, где находится школа №96 и детский сад №212. В жилом районе Лесная Поляна планируется обновление пр. Михайлова от Леснополянского шоссе до Кедрового бульвара — дороги, которая ведет ко всем образовательным учреждениям.

В микрорайоне Южный дорожники приступят к ремонту участков улиц Космической от ул. Базовой до Радищева и Патриотов от ул. Радищева до ул. Юрия Двужильного, которые ведут к техникумам, медицинским и образовательным учреждениям района. В Кировском районе безопаснее станет ул. Рекордная, обеспечивающая путь к трем детсадам, школе №74 и МФЦ.

В Новокузнецке в рамках дорожного нацпроекта продолжится строительство автомагистрали к новой инфекционной больнице. Кроме того, отремонтируют 12 участков дорог: проезд Томский от ул. Депутатская до ш. Заводское, проезд Ферросплавный от ул. Народная до ул. Новороссийская, ул. Депутатская от ул. Малая до проезда Томский, ул. Малая от проезда Крепостной до ул. Депутатская, ул. Новороссийская от проезда Ферросплавный до ш. Кузнецкое, ул. Обнорского от пр. Технический до ш. Кузнецкое, ул. Р. Зорге от кольцевой развязки ш. Новобайдаевское до ш. Байдаевское, ул. Рябоконева от ж/д переезда до ул. Хлебозаводская, ул. Сеченова от пр. Октябрьский до ул. Кутузова, ул. Сибиряков-Гвардейцев от пр. Курако до ж/д переезда, ул. Филиппова от пр. Строителей до ул. Белана, шоссе Кузнецкое от ул. Ленина до ш. Байдаевское.

Масштабные работы в рамках нацпроекта по строительству новой дороги продолжаются в 24-м микрорайоне города. Принципиальную важность объект получил ввиду динамичной застройки многоквартирными жилыми домами ЖК «Березовая роща». На сегодняшний день на 100% завершены подготовительные работы. Подрядная организация уже приступила к отсыпке щебня и переустройству инженерных сетей. Сейчас работы сосредоточены на проспекте Авиаторов. Здесь будет четыре полосы движения, кольцевые развязки, освещение, остановочные платформы, пешеходные зоны. Летом дорожники начнут укладку асфальтобетонного покрытия.

Помимо ремонта городских автодорог, предстоит привести к нормативу почти 115 километров дорог межмуниципального значения на 23 участках. Это участки на автомагистралях Кемерово — Яшкино — Тайга, Томск —Мариинск, Новокузнецк — Осинники, Кемерово — Анжеро-Судженск. Самым масштабным проектом капитального ремонта станет участок автодороги Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол. Он считается важным направлением в плане безопасности, так как трасса ведет к горнолыжному комплексу «Шерегеш». Капитальный ремонт продолжается с 2021 года. Всего на этом направлении отремонтируют около 20 км.